Donald Trump toivoo Vladimir Putinin hyväksyvän tulitauon

Venäjä sanoi tiistaina, että se saattaa aloittaa neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa lähipäivinä. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump ilmoitti, että hän saattaa keskustella Vladimir Putinin kanssa tällä viikolla.

– Emme sulje pois yhteyksiä Yhdysvaltain edustajien kanssa lähipäivinä, Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova sanoi The Kyiv Independentin mukaan.

Kiova ilmoitti Jeddassa olevansa halukas hyväksymään Washingtonin ehdotuksen väliaikaisesta 30 päivän tulitauosta, jota voidaan jatkaa yhteisellä sopimuksella. Trump korosti tarvetta toimia Venäjän kanssa ja toivoi, että myös Putin suostuisi tulitaukoon ja neuvottelut voisivat edetä.

– Tangoon tarvitaan kaksi, joten toivon, että myös hän (Putin) on samaa mieltä, Trump sanoi.

– Ukraina on suostunut siihen (tulitaukoon), ja toivottavasti Venäjä suostuu siihen. Tapaamme heidän kanssaan myöhemmin, tänään ja huomenna, ja toivottavasti pystymme tekemään sopimuksen. Mielestäni tulitauko on erittäin tärkeä. Jos saamme Venäjän tekemään sen, se on hienoa. Jos emme pysty, jatkamme vain eteenpäin, ja ihmisiä kuolee, paljon ihmisiä.