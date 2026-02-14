Donald Trump patistaa Ukrainaa liikkumaan neuvotteluissa

Yhdysvaltain presidentti väittää Venäjän haluavan rauhansopimusta.
Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin on ”toimittava”, jotta se ei menettäisi mahdollisuutta päästä rauhansopimukseen, sanoi Yhdysvaltain presidentti Donald Trump.
Ukrinformin mukaan Trump esitti huomautuksensa Valkoisen talossa ennen lähtöään Pohjois-Carolinaan.
– Venäjä haluaa tehdä sopimuksen, ja Zelenskyin on toimittava. Muuten hän menettää suuren tilaisuuden. Hänen on toimittava, Trump toisteli.
Yhdysvallat vaati Abu Dhabissa äskettäisissä tapaamisissaan nopeutettua aikataulua Ukrainan ja Venäjän välisten rauhansopimusten saavuttamiseksi ja keskusteli myös mahdollisuudesta järjestää Ukrainassa valtakunnallinen kansanäänestys tulevina kuukausina.
