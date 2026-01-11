Donald Trump on määrännyt tekemään suunnitelman Grönlannin valloittamiseksi

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on määrännyt erikoisjoukkojensa komentajat laatimaan suunnitelman Grönlannin valtaamiseksi, kertoo Daily Mail.

Yhdysvaltain asevoimien erikoisoperaatioiden esikunnan (Joint Special Operations Command, JSOC) on tarkoitus valmistella hyökkäyssuunnitelma. Yhdysvaltain asevoimien ylimmät komentajat kuitenkin vastustavat hanketta. Se on heidän mukaansa laiton eikä myöskään saisi tukea Yhdysvaltain kongressilta.

Pelkona on, että pahimmassa tapauksessa puolustusliitto Nato voisi murtua sisältäpäin, mikäli Trumpin suunnitelma toteutuu, kertoo eräs Daily Mailin haltuunsa saama diplomaattisähke.

Osa eurooppalaisista virkamiehistä epäilee, voiko tämä jopa olla Trumpia lähellä olevan MAGA-liikkeen todellinen tavoite, diplomaattisähkeessä sanotaan.

– Koska kongressi ei sallisi Trumpin lähtevän Natosta, Grönlannin valtaaminen voisi pakottaa eurooppalaiset hylkäämään Naton. Jos Trump haluaa lopettaa Naton, tämä voisi olla kaikista helpoin tapa tehdä se, sähkeessä kerrotaan.

Niin sanotussa ”kompromissiskenaariossa” Tanska antaisi Trumpille täyden sotilaallisen käyttöoikeuden Grönlantiin estäen samalla Kiinan ja Venäjän pääsyn alueelle. Tämä toisi laillisen pohjan nykyiselle järjestelylle, arvioivat virkamiehet. Tätä saattaisi edeltää eskaloiva skenaario.

He pelkäävät, että Trumpilla on kiire suunnitelman toteuttamiseksi ja Naton huippukokous heinäkuussa voisi olla kompromissiratkaisulle suunniteltu ajankohta.

Samalla diplomaattisähkeessä kuitenkin huomautetaan, että huoli mahdollisesta hyökkäyksestä kumpuaa Trumpia lähellä olevien toimijoiden, kuten poliittisen neuvonantajan Stephen Millerin, äärimmäisistä näkemyksistä.

Osa presidentin lähipiiristä, Miller etunenässä, ovat rohkaistuneet operaatiosta Venezuelan presidentti Nicolás Maduron kiinniottamiseksi. He haluaisivat toimia nopeasti ja vallata Grönlannin, ennen kuin Kiina tai Venäjä ehtivät tehdä mitään.

Lisäksi Trumpia voi motivoida halu siirtää amerikkalaisten äänestäjien huomio pois maan talouden tilasta ennen tänä vuonna käytäviä välivaaleja, arvioi eräs lehden lähde.

Erään lähteen mukaan osa Yhdysvaltain kenraaleista pitää suunnitelmaa järjettömänä ja presidenttiä on pyritty pitämään kiireisenä vähemmän kiistanalaisten toimien, kuten venäläisten haamulaivojen pysäyttämisen, parissa.