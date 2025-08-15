Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Donald Trump Vladimir Putin vuonna 2018. AFP / LEHTIKUVA / BRENDAN SMIALOWSKI

Donald Trump ja Vladimir Putin tapaavat tänään Alaskassa

Yhdysvaltain presidentti on sanonut olevansa valmis toiseen tapaamiseen, jos ensimmäinen kokous sujuu hyvin.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaavat tänään Alaskassa.

Eilen torstaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa Trump sanoi uskovansa, että tapaaminen tulee menemään hyvin.

Vielä tärkeämpänä hän sanoi pitävänsä mahdollista seuraava tapaamista. Siihen Trump olisi valmis kutsumaan Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin ja mahdollisesti myös eurooppalaisia johtajia.

Asiasta kertoo talouslehti Financial Times.

Tiedotustilaisuudessa Trump sanoi olevansa valmis poistumaan tapaamisesta nopeasti.

– Jos se on huono tapaaminen, se loppuu melko nopeasti.

Putin ja Venäjän hallinto ovat olleet melko hiljaa ennen kokousta. Putin kiitti eilen Trumpin ”energisiä ja vilpittömiä ponnisteluja” sodan lopettamiseksi. Kyseessä on Venäjän presidentin ensimmäinen julkinen kommentti kokouksen valmistelujen alkamisen jälkeen.

Putinin mukaan on tärkeää, että myös Venäjän intressit huomioidaan.

Venäjän presidentin ulkopolitiikasta vastaava avustaja Juri Ušakov sanoi venäläismedia Tassille, että tapaamisessa keskustellaan pääasiassa sodasta Ukrainassa. Keskustelun aiheena ovat myös globaalit turvallisuusuhat ja kaupankäyntiin liittyvät asiat.

Eilisen illan ja yön aikana ensimmäiset lentokoneet ovat saapuneet Moskovasta Anchorageen. CNN:n mukaan Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov saapui Alaskaan varhain perjantaiaamuna.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)