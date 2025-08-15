Donald Trump ja Vladimir Putin tapaavat tänään Alaskassa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaavat tänään Alaskassa.

Eilen torstaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa Trump sanoi uskovansa, että tapaaminen tulee menemään hyvin.

Vielä tärkeämpänä hän sanoi pitävänsä mahdollista seuraava tapaamista. Siihen Trump olisi valmis kutsumaan Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin ja mahdollisesti myös eurooppalaisia johtajia.

Asiasta kertoo talouslehti Financial Times.

Tiedotustilaisuudessa Trump sanoi olevansa valmis poistumaan tapaamisesta nopeasti.

– Jos se on huono tapaaminen, se loppuu melko nopeasti.

Putin ja Venäjän hallinto ovat olleet melko hiljaa ennen kokousta. Putin kiitti eilen Trumpin ”energisiä ja vilpittömiä ponnisteluja” sodan lopettamiseksi. Kyseessä on Venäjän presidentin ensimmäinen julkinen kommentti kokouksen valmistelujen alkamisen jälkeen.

Putinin mukaan on tärkeää, että myös Venäjän intressit huomioidaan.

Venäjän presidentin ulkopolitiikasta vastaava avustaja Juri Ušakov sanoi venäläismedia Tassille, että tapaamisessa keskustellaan pääasiassa sodasta Ukrainassa. Keskustelun aiheena ovat myös globaalit turvallisuusuhat ja kaupankäyntiin liittyvät asiat.

Eilisen illan ja yön aikana ensimmäiset lentokoneet ovat saapuneet Moskovasta Anchorageen. CNN:n mukaan Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov saapui Alaskaan varhain perjantaiaamuna.