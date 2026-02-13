Donald Trump harkitsee metallitullien keventämistä – syynä hintapaine

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump suunnittelee joidenkin teräs- ja alumiinituotteiden tullien keventämistä, uutisoi Financial Times.

Trump asetti viime kesänä teräksen ja alumiinin tuonnille jopa 50 prosentin tullit ja laajensi verotuksen koskemaan useita näistä metalleista valmistettuja tuotteita, kuten pesukoneita ja uuneja.

FT:n mukaan Trumpin hallinto tarkastelee tullien piirissä olevien tuotteiden listaa ja suunnittelee vapauttavansa joitakin tuotteita maksuista, keskeyttävänsä listojen laajentamisen ja käynnistävänsä kohdennetumpia kansalliseen turvallisuuteen liittyviä selvityksiä yksittäisistä tuotteista, kertoo kolme sisäpiirilähdettä FT:lle.

Lähteiden mukaan kauppaministeriön virkamiehet uskovat tullien nostaneen kuluttajahintoja ja vahingoittaneen kuluttajia.

Yhdysvaltain tuontitullit ovat korkeimmalla tasollaan sitten toisen maailmansodan.

Yli 70 prosenttia yhdysvaltalaisista arvioi taloustilanteensa olevan tyydyttävä tai huono, käy ilmi Pew Research Centerin tässä kuussa julkaisemasta kyselystä. Noin 52 prosenttia amerikkalaisista katsoo Trumpin talouspolitiikan heikentäneen tilannetta.

Hallinto on jo myöntänyt poikkeuksia suosittujen elintarvikkeiden osalta hillitäkseen ruoan hinnan nousua.

Taloustieteilijöiden mukaan yhdysvaltalaiset maksavan tullien kustannukset. Presidentti Trump on väittänyt, että tullitaakan kantavat ulkomaiset yritykset.

Trumpin kauppasota on herättänyt poliittista vastareaktiota myös hänen liittolaistensa keskuudessa. Keskiviikkona osa Trumpin omasta republikaanipuolueesta liittyi demokraattien joukkoon, kun Yhdysvaltain edustajainhuone äänesti Trumpin Kanadalle asettamia tulleja vastaan. Trumpin odotetaan käyttävän veto-oikeuttaan, jolloin tullit jäisivät voimaan.

Useat republikaanilainsäätäjät käyvät tiukkoja vaalitaisteluita kotiosavaltioissaan marraskuun välivaaleissa äänestäjien ollessa huolissaan tullien vaikutuksista pienyrityksiin ja kuluttajiin.

Erään lähteen mukaan virkamiehet katsoivat tullijärjestelmän olevan ”liian monimutkainen valvottavaksi” ja siten tarvitsevan yksinkertaistamista.

Yhdysvaltain teräs- ja alumiinituotteiden tullien mahdollinen keventäminen voisi hyödyttää muun muassa Britanniaa, Meksikoa ja Kanadaa sekä EU-maita.