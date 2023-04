Donald Trump antoi syytteisiin vastauksen – ”Olen syytön”

Yhdysvaltain entiselle presidenttille, Donald Trumpille, luettiin tiistaina syytteet 34 rikokseen. Listalla on väärennettyjä tiliotteita sekä kirjanpitoa. Oikeudenkäynnin pääosassa on kuitenkin ennen vuoden 2016 presidentinvaaleja maksetut vaitiolorahat, joilla pyrittiin väitetysti hiljentämään kaksi naista. Syytteiden avainhenkilöt ovat aikuisviihdenäyttelijä Stormy Daniels sekä entinen Playboy-malli Karen McDougal. Aiheesta kirjoittaa Financial Times -lehti ja Wall Street Journal.

Manhattanin piirisyyttäjä Chris Conroyn mukaan toimet ovat heikentäneet ennen kaikkea presidentinvaalien koskemattomuutta.

– Syytetty Donald J. Trump väärensi New Yorkin yritysasiakirjoja salatakseen laittoman salaliiton, joka heikentää vuoden 2016 presidentinvaalien koskemattomuutta ja myös muita vaalirikkomuksia, Conroy kertoo.

Syytteiden takana on Manhattanin piirisyyttäjä Alvin Bragg, jota Trump kutsui myöhemmin rasistiksi. Trumpin väitetään järjestelleen kolme eri suuruista maksua naisiin liittyen. Danielsin kerrotaan saaneen 130 000 dollaria, McDougal 150 000 dollaria sekä asuinrakennuksensa ovihenkilön kerrotaan saaneen 30 000 dollaria vastineesta vaitiolostaan. Naisten kanssa väitetysti tapahtuneet intiimit suhteet toteutuivat vuosikymmen aiemmin.

Asiakirjojen väärentämisestä voi saada maksimissaan vuoden vankeutta, mutta mikäli rikos on tehty toisen rikoksen peittämiseksi, voi tuomio kohota neljään vuoteen.

Ennen oikeussaliin astumista tai sieltä poistuessa Trump ei puhunut medialle. Hän piti tiedotustilaisuuden vasta Mar-a-Lagon huvilalla ja haukkui syyttäjän sekä muut osalliset. Trump vastasi syytteisiin olevansa syytön.

– Ainoa rikos, johon olen syyllistynyt, on pelottomasti maamme puolustaminen heiltä, jotka sen haluavat hajottaa, Trump kertoo tiedotustilaisuudessaan.

Trump korosti kuitenkin, ettei tule saamaan reilua oikeudenkäyntiä, sillä tuomari sekä hänen perheensä tunnetusti ovat häntä vastaan. Trump kutsui tuomaria myös mielipuoleksi. Hän siirsi keskustelun sujuvasti nopeasti kuitenkin vaaleihin ja omaan ehdokkuuteensa. Hän korosti tahtovansa tasapainottaa juridisen kentän, jossa oikeuden edessä raha tai maine ei vaikuta tuomioihin.

– Mikään summa rahaa tai vallan määrä ei muuta amerikkalaista periaatetta, Trump kertoo.