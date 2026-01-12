Dollarin kurssi kiristää hävittäjälaskua – Suomi maksaa satoja miljoonia lisää

Suomen F35-hävittäjähankinnasta on koitumassa tämän hetken käsityksen mukaan valuuttakurssitappioita yhteensä noin 730 miljoonaa euroa, kertoo Verkkouutisille budjettineuvos Marko Synkkänen valtiovarainministeriöstä.
Hävittäjähankinnan kokonaisarvo on noin 10 miljardia euroa.
Vertailukohteena on tammikuussa 2021 konevalmistajille lähetettyjen lopullisten tarjouspyyntöjen aikana vallinnut valuuttakurssi: 1 euro = 1,2136 Yhdysvaltain dollaria.
Dollarin arvo suhteessa euroon on heikentynyt viimeisen vuoden aikana noin 14 prosenttia.
Kurssi on tällä hetkellä noin 1,17, joten suhteessa tarjouspyyntöjen aikaiseen tilanteeseen, dollari on edelleen noin neljä prosenttia vahvempi.
Synkkäsen mukaan lopullinen valuuttakurssien vaikutus hankintakustannuksiin varmistuu aikanaan, kun viimeinen maksuerä on suoritettu.
Koska hävittäjähankinta maksetaan dollareissa, Suomi joutuu maksamaan enemmän euroja, kun dollari vahvistuu suhteessa hankintahetken kurssiin.
– Tähän mennessä toteutuneiden tappioiden vaikutus on noin 420 miljoonaa euroa. Viime vuoden talousarviossa varauduttiin 150 miljoonan euron valuuttakurssimenoihin, mutta ne jäivät dollarin heikkenemisen seurauksena vähäisemmiksi, Synkkänen arvioi.
Lopullista tietoa viime vuodesta ei vielä ole käytettävissä.
Synkkänen kertoo, että vuoden 2026 talousarviossa on varauduttu noin 80 miljoonan euron suuruisiin valuuttakurssimenoihin, joka perustuu valuuttakurssioletukseen 1 euro = 1,13 dollaria.
– Tällä hetkellä euron kurssi on hieman vahvempi, mutta kuten kuluvan vuoden valuuttakurssimuutoksetkin ovat osoittaneet, niin vuoden aikana muutokset voivat olla varsin suuriakin, budjettineuvos muistuttaa.
Hävittäjähankinnan dollarimääräisistä valuuttamaksuista on suojattu keskimäärin puolet. Näköpiirissä olevia riskejä on Synkkäsen mukaan vaikea arvioida.
– Markkinoilla näyttää vallitsevan odotuksia, että dollari jatkaisi edelleen heikkenemistään euroon nähden. Tällä hetkellähän ei vielä olla valuuttakurssin osalta esimerkiksi pitkän aikavälin keskimääräisellä tasolla, Synkkänen toteaa.