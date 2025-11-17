Disney siirtämässä uuden Prinsessa Ruususen tapahtumat Meksikoon

Amerikkalaisen viihdejätti Disneyn huhutaan suunnittelevan uusintaversiota rakastetusta vuoden 1959 Prinsessa Ruusunen -elokuvasta, kertoo Daily Mail.

Huhujen mukaan kyseessä olisi näytelty live action -versio. Elokuva kantaisi nimeä Aurora. Uudelleentulkinnassa tarina sijoittuisi Ranskan sijaan Meksikoon, ja prinsessa olisi elokuvassa latinalaisamerikkalainen.

Disney ei ole kommentoinut huhuja, eikä yhtiö vastannut Daily Mailin kommenttipyyntöön.

Disney julkaisi tänä vuonna uusintaversion Lumikista, mutta elokuva floppasi pahasti ja joutui woke-syytösten keskelle. Lumikin roolia näytteli latinotaustainen Rachel Zegler, vaikka vuoden 1937 klassikkoanimaatio Lumikki ja seitsemän kääpiötä. kertoo iholtaan lumenvalkeasta neidosta. Lisäksi seitsemän kääpiötä korvattiin ”taikaolennoilla”, ja tarinassa korostettiin Lumikin itsenäisyyttä romanttisen juonen sijaan.

Monien mielestä muutokset tekivät rakastetusta klassikkosadusta ideologisen kannanoton. Saman pelätään nyt käyvän Prinsessa Ruususelle.

– Aivan järjetöntä. Prinsessa Ruusunen on eurooppalainen satu! Sen pitää sijoittua Eurooppaan, eräs raivostunut fani kirjoittaa Daily Mailin mukaan.

– Meksikossa on valtavasti legendoja, joista voisi ammentaa ja tehdä kokonaan alkuperäinen tarina! Ja myös alkuperäiskansojen materiaalia! Te olette epäluovia ja moraalisesti konkurssissa, toinen kirjoittaa.

– Taasko yksi woke-elokuva, kolmas kysyy.