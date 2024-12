Demokratia on kaunis utopia, joka liian usein lipsahtaa jopa tyranniaksi

Johtamistaidon professori Pauli Juuti on astunut kaapistaan. Hän heittää uudessa kirjassaan pomoilutieteen sivummalle ja keskittyy tavoittelemaan haavetilaa nimeltä demokratia. Jokaisessa päätöksenteon hetkessä ei voida suorittaa syvällistä keskustelua tai tehdä äänestyspäätöksiä. Esihenkilöön asemaan nostettu joutuu tekemään päätöksen mutta kantaa myös vastuun – joskus. Silti demokratia on johtamiskouluttajan mielessä.

Demokratian puolustus on Pauli Juutin tuotannon laaja-alaisin ja samalla haasteellisin teos. Tasa-arvo ei voi toteutua kaikkialla, ja silti tekijä ylistää demokratian ylivertaisuutta ja samalla tunnustaa sen heikot piirteet. Oikeutemme vapaaseen ajatteluun törmää liian usein öykkäröintiin ja tyranniaan. Juutista on tullut itsevaltiuden vihollinen, vaikka elämänsä aikana on kouluttanut joitakin sellaiseen ryhtyviä.

Vielä tänäkin päivänä meidän suomalaisissa organisaatioissamme toimii esihenkilön asemaan korotettuja, joiden johtamistyyli perustuu itsevaltiuteen. Niistä Juuti ei nimiä mainiten puhu. Suomalaiset hän haluaa jättää pääosin rauhaan, aivan kuin olisi lääkäri, jota vaitiolovelvollisuus koskee.

Kirja on suvaitsevuuden, sivistyksen ja oikeudenmukaisuuden puolustuspuhe. Kun tiedämme, miten helppoa on vaikuttaa suurten ihmismassojen mielipiteisiin, ei tarvita kuin vastustajat lamauttavaa populismia, propagandaa ja sensuuria, niin demokratia on hetkessä muovautunut yhden aatesuunnan valtio.

Pomoilun synkkä menneisyys ja yhtä uhkaava tulevaisuus

Olen itsekin läpikäynyt kymmeniä yritys- ja yhteisötapaamisia. Monet olen kokenut yhden miehen luomissa valtakunnissa, joita on johdettu kuin laajaa Venäjän maata. Omalta osaltani esimerkkinä olkoon 1980-luvun Helsingin kaupungin metrotoimisto, jossa vallitsi krooninen pelko, kaikki vapisivat. Edustin silloin MTV:tä ja sen erikoistoimitusta, teimme tilannekatsausta ensimmäisistä koeajoista ja sen jatkona oli suora haastattelulähetys. Onneksi itse en pelännyt.

Suomi on ollut täynnä toinen toistaan uhkaavampia yritystyranneja, valtiovallan ylimmän johdon luvalla. Sellaistenkin kanssa Pauli Juuti on toiminut opettajana. Hän on tohtori, emeritusprofessori ja ikänsä työskennellyt Johtamistaidon opistossa, pääaineinaan johtaminen.

Haaste on: kuinka saada käskettyä, komennettua, maaniteltua eli houkuteltua alaiset tottelemaan työyhteisön asettamien tavoitteiden saavuttamisessa. Vuosikymmenten myötä johtamisesta on opittu käyttämään vähemmän sävyltään käskevää. Puhkupomoilusta on siirrytty pehmeämpiin ilmaisumuotoihin, kohti yhdessä sovinnolla motivoitua tekemistä.

Mutta nyt Juuti puhuu demokratiasta ja sen haaveesta. Sen ihanteekseen asettanut on valinnan edessä. Tulisiko tänään sittenkin mielistellä niitä, jotka sieppaavat itselleen vallan ja kasvattavat sen diktatuuriksi? Kannattajat palkitaan, häviölle joutuneet häväistään. Pane hanttiin niin kohta istut tyrmässä. Demokratia ja ihmisoikeudet ovat vieraita suuressa osassa maailman valtioita.

Juutille demokratia on välttämättömyys, vaikka pomoilun verstaassa onkin ollut pitkään töissä. Vasta nyt, yli 60 kirjan jälkeen hän toteuttaa tavoitteensa: käsitellä yhteiskunnan ja yksilön välisiä arvoasetelmia, koska pelkkä johtaminen ei ole itseisarvo. Valtaa on käytettävä harkitusti.

Esimerkkitapaus nimeltä Trump

Yhdysvaltain tuleva presidentti Donald Trump on Pauli Juutin puntaroitavana, ja arvaukseksi yhä jää, mitä tuleman pitää. Silti meillä on olemassa jo runsaasti kokemustietoa, mihin ollaan menossa. Toteutuuko todellakin etelärajan Meksikon vastainen muuri, luvattomien maassa olijoiden karkottaminen ja valtiohallinnon puhdistaminen väärästä väestä? Puheet ovat kovia, ja Juuti on huolissaan.

Ukrainan ja Venäjän välisen sodan seisauttaminen yhdellä puhelinsoitolla ei taida toteutua. Venäjän. Kiinan, Iranin ja Pohjois-Korean luopuminen maailman valloituksesta voi jäädä haaveeksi. Fasismin, kommunismin sekä islamilaisen fanatismin pehmittäminen on tällä hetkellä pelkkä hurskas toive. Suurvaltojen johdossa viihtyvä totalitarismi ei kiitä mielipiteen vapautta.

Katsotaan, jakavatko suurvallat taas Euroopan ja maailman suuret rajalinjat. Trump ja Vladimir Putin voivat aloittaa uuden Diili-ohjelmasarjan, edelliseen paljon seurauksiltaan kohtalokkaamman, pienten kansakuntien olemassaolon oikeuksien polkemisen.

USA:sta synkkiä puhuvat saattavat olla kovastikin väärässä. Sen demokratia on ollut monta kertaa koetuksella. Trumpin virkakautensa lopussa yllyttämän Capitol Hillin perverssi kapina olikin törkyinen näytelmä. Ei siitä voi kukaan olla ylpeä. Trumpin toinen tuleminen voi johtaa eräiden asiantuntijoiden mukaan jopa Ronald Reaganin tunnelmiin. Maan johdossa on pian taas itsevarmuutta pursuava suurten sanojen paasaaja, ei tilannetajunsa menettänyt harhailija. Woke on ainakin kuolemassa.

Pauli Juuti on kirjallaan vaikean tehtävän edessä. Hän haluaa kylvää toivoa, mutta vankat perusteet uskolle ja toivolle ovat vähäiset. Professori tietää, miten helppoa on tukkia niiden suut, jotka edustavat vääriä mielipiteitä.

Pauli Juuti: Demokratian puolustus. Basam Books 2024.