Delfiinit ympäröivät SpaceX:n avaruusaluksen

Yhdeksän kuukautta Kansainvälisellä avaruusasemalla (ISS) viettäneet Yhdysvaltain avaruusjärjestö Nasan astronautit Suni Williams ja Butch Wilmore laskeutuivat viime yönä Suomen aikaa onnistuneesti merelle Floridan osavaltion edustalla.

SpaceX-yhtiön Dragon-aluksen kyydissä oli lisäksi astronautti Nick Hague ja venäläinen kosmonautti Aleksandr Gorbunov.

Heti laskeutumisen jälkeen paikalle saapui useita uteliaita delfiinejä kaartelemaan avaruusaluksen ympärille. Nasasta vitsailtiin, että ne olivat noutoryhmän kunniajäseniä.

Suni Williams ja Butch Wilmore vilkuttivat noustessaan ylös kapselimaisesta aluksesta. Astronautit ja kosmonautti poimittiin pelastusaluksen kyytiin ja kuljetettiin maihin.

Williams ja Wilmore lähtivät kesäkuussa 2024 tehtävälle, jonka oli määrä kestää vain kahdeksan vuorokautta. Boeingin Starliner-aluksessa ilmaantuneiden teknisten vikojen vuoksi paluuta jouduttiin lykkäämään. Starliner palasi Maahan tyhjänä.

Nasan mukaan Dragon-aluksella palanneet henkilöt voivat hyvin, mutta viettävät jonkin aikaa pelastusaluksella ennen siirtoa Houstoniin. Terveystarkastuksissa arvioidaan kestävän noin vuorokauden, minkä jälkeen miehistö voi tavata perheenjäseniään.

Williams ja Wilmore ehtivät tehdä ISS:llä 150 eri tieteellistä koetta ja 900 tuntia tutkimustyötä.

