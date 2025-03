Daniel Sazonov: Verojen suunnan tulee olla alaspäin, ei ylöspäin

Kuntavaalien Helsingin kokoomuksen pormestariehdokas Daniel Sazonovin vastauksia vaalikonekysymyksiin on julkaissut muun muassa Länsiväylä.

Ehdokkaita on pyydetty ottamaan kantaa väittämään ”Julkisten palveluiden tasoa on pidettävä yllä, vaikka se vaatisi veronkorotuksia”. Daniel Sazonov on ruksinut väittämälle vaihtoehdon Täysin eri mieltä.

– Jokainen helsinkiläisiltä kerätty veroeuro on käytettävä vastuullisesti ja harkiten. Verojen suunnan tulee olla alaspäin, ei ylöspäin, Daniel Sazonov kirjoittaa.

Hänen mukaansa viime vuosina Helsingissä on ollut mahdollista yhdistää palveluihin panostaminen, merkittävät investoinnit kasvuun ja verorasituksen pitäminen kohtuullisena.

– Näin tulee olla myös jatkossa. Helsingissä asumisen kustannukset ovat varsin korkeat. Kokonaisuutenakin Suomessa verotus on jo nykyisellään niin kireää, että sitä ei voi kiristää entisestään. Siksi Helsingissä ei ole syytä korottaa kuntaveroa.

– Jos taloutta pitää tasapainottaa, on parempi katsoa kriittisesti menoja, kuin kiristää veroja. Samaan aikaan on turvattava laadukkaat peruspalvelut ja varmistettava, että yhteiskunta huolehtii kaikissa tilanteissa heikoimmassa asemassa olevista, Sazonov linjaa.

Helsingin SDP:n pormestariehdokas Eveliina Heinäluoma on vastannut olevansa samasta väittämästä ”Julkisten palveluiden tasoa on pidettävä yllä, vaikka se vaatisi veronkorotuksia” Jokseenkin samaa mieltä.

– Lähtisin siitä, että nykyinen verotaso säilytetään Helsingissä, Heinäluoma selvittää.