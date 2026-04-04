Budjettipäällikkö HS:ssa: Lähtökohtaisesti kaikki menot on nolla

Valtiovarainministeriössä valmistellaan tällä hetkellä seuraavan vaalikauden sopeuttamistoimia. Lisäksi ministeriö julkaisee syksyllä virkamiespuheenvuoron, jossa arvioidaan tulevan vaalikauden talous- ja hallintopolitiikan lähtökohtia.

Mikään sektori ei ole suojassa mahdollisilta leikkauksilta, sanoo valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä Helsingin Sanomien Kuukausiliitteessä.

Hänen mukaansa Suomessa valtion budjettia on totuttu tarkastelemaan niin, että uusi budjetti rakennetaan aina vanhan päälle. Aiempaan budjettiin tehdään joitakin lisäyksiä ja jotain muutetaan.

Tällaisen ajattelun sijaan tulisi soveltaa nollapohjabudjetointia, Niemelä sanoo. Valtion budjettia tulisi miettiä nollatasosta eikä niin, että jotkut valtion menot ovat itsestäänselvyyksiä, hän jatkaa.

– Poliittisessa päätöksenteossa pitäisi päästä siihen tilanteeseen, että lähdetään nollatasolta miettimään. Että lähtökohtaisesti kaikki menot on nolla, Niemelä selventää.

Sotemenot ovat suurin menoerä valtion liki 90 miljardin budjetissa. Niitä voisi budjettipäällikön mielestä leikata lisäämällä yksilön vastuuta hoivapuolella.

Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi läheisten roolin lisäämistä tai yksilön varallisuuden huomioimista aiempaa enemmän maksuja määrätessä, hän miettii.

Nykyään hoivaa ajatellaan ennen kaikkea julkisen sektorin tehtävänä. Mikä on yksilön vastuu ja mikä läheisten rooli, Niemelä lisää.

Poimintoja videosisällöistämme

Toisena esimerkkinä Niemelä nostaa koulutuksen maksuttomuuden, josta voitaisiin käydä hänen mukaansa keskustelua. Onko koulutuksen oltava maksutonta peruskoulusta korkeakouluun, hän pohtii.

Rajan voisi Niemelän mukaan vetää toiseen asteen koulutukseen, jonka jälkeen ihminen voisi itse maksaa osan koulutuksesta esimerkiksi lukukausimaksuin.

Leikkausehdotuksissa ei ole kysymys hyvinvointivaltion romahduttamisesta, vaan pelastamisesta, Niemelä selventää.

Hyvinvointivaltion tulevaisuus vaatii suurta muutosta. Se tarjoaa jatkossakin palveluita, mutta niiden sisältö on muuttunut, arvioi Niemelä.

– Se näyttää hieman erilaiselta kuin mihin olemme tottuneet.