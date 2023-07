Brittitiedustelu: Venäjän propagandakampanja Wagneria vastaan järjestelmällistä

Wagner-joukkojen kapina vaikuttaisi tulleen yllätyksenä Venäjän valtionmedialle, kertoo Iso-Britannian puolustusministeriön tuore tiedusteluraportti.

Päätelmän voi tehdä median hitaasta reagoinnista: kapinan alkuvaiheessa venäläiset valtion omistavat TV-kanavat jatkoivat suunnitellun ohjelmiston näyttämistä.

Media kuitenkin lopulta reagoi kapinaan lopulta kolmessa vaiheessa pyrkimyksenään vähätellä sen merkitystä ja nostaa presidentti Vladimir Putinin profiilia.

Kun kapina oli saatu kitkettyä, mediassa keskityttiin ”oikaisemaan” väitteitä turvallisuusjoukkojen passiivisuudesta.

Viesti, jota tuotiin julkisuuteen, pyrki luomaan kuvan maan presidentti Putinin voittaneen tukahduttaessaan kapinan tavoitteenaan välttää verenvuodatusta. Mediat pyrkivät raportin mukaan yhdistämään maan presidentin taakse.

Noin viikko kapinan jälkeen medioissa alettiin näyttää ohjelmistoa, jonka tavoitteena oli vähätellä Wagner-johtaja Jevgeni Prigozhinia sekä koko kapinan merkitystä.

Tämän lisäksi Wagner-ryhmän Telegram-kanavat ovat lähes vaienneet. Brittitiedustelun mukaan Venäjän valtio on todennäköisesti myös tämän takana.

Putin on myös osallistunut useisiin julkisiin esiintymisiin, jolla on pyritty parantamaan hänen profiiliaan.

