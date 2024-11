Brittilehti seurasi naisten valmiuskoulutusta Suomessa – ”Syynä on historiamme”

Brittiläinen sanomalehti The Guardian kuvailee laajassa artikkelissaan Suomessa järjestettyä naisten valmiuskoulutusta. Artikkelissa kerrotaan patsi itse koulutuksesta lmyös suomalaisten yleisestä varautumisesta kiristyneen turvallisuustilanteen ja hybridiuhkien keskellä. Suomessa Venäjän uhka otetaan tosissaan, lehti kuvailee.

Keski-Pohjanmaalla järjestettyyn viikonlopun kestäneeseen Naisten Valmiusliiton koulutukseen osallistui 75 naista eri puolilta Suomea. Liitto järjestää yhteensä 40 erityyppistä kurssia, The Guardian kertoo. Naisten Valmiusliiton mukaan brittilehden seuraaman NASTA-harjoituksen tavoitteena on lisätä osallistujien turvallisuus- ja varautumistaitoja sekä tarjota naisille mahdollisuuksia harjoitella johtamis-, organisointi- ja kouluttajatehtäviä.

The Guardianin mukaan viikonlopun aikana harjoiteltiin muun muassa tulen sytyttämistä ja sammuttamista sekä ensiaputaitoja. Lehti oteaa kurssilla opetettujen taitojen olevan hyödyksi myös äskettäisen Jari-myrskyn kaltaisissa tilanteissa, mutta monet osallistujat viittaavat etenkin itänaapurin tilanteeseen.

– En ennen ajatellut, että Venäjän hyökkäys olisi todellinen uhka. Mutta he hyökkäsivät Ukrainaan. Ajattelin, että voimme mahdollisesti olla seuraava kohde, Sari kertoo.

Naisten Valmiusliiton viestintä- ja järjestöpäällikkö Suvi Aksela toteaa, että kiinnostus liiton harjoituksia kohtaan on kasvanut huomattavasti Venäjän helmikuussa 2022 alkaneen hyökkäyssodan myötä. Ilmoittautuneita määrää on jo kaatanut järjestelmän, hän sanoo.

Ukrainan sodan sytyttyä yleisimpiä kysymyksiä olivat muun muassa ”missä voin oppia ampumaan” ja ”mistä löydän tietoa väestösuojastani”, Aksela kertoo. Venäjän läheisyys on vahvasti läsnä suomalaisten ajattelussa, hän selittää.

– Syynä on historiamme. Taustalla on tietenkin maantieteellinen sijantimme. Naapurimme ei ole järin ystävällinen, eikä ollut sitä aikaisemminkaan. Joten olemme hyvin tietoisia riskeistä. Monet maat luopuivat yleisestä asevelvollisuudesta, Suomi ei. Meille se on puhdasta maalaisjärkeä.