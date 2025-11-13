Brittikommandot harjoittelivat laivojen valtaamista Viron rannikolla

Britannian kuninkaallisen merijalkaväen yksiköt harjoittelivat Viron rannikolla laivojen ja öljynporauslauttojen valtaamista sekä liittoutuneiden maihinnousun valmistelua Baltic Dawn -harjoituksessa lokakuun lopusta alkaen. Harjoitus oli osa Naton nopean toiminnan joukkoihin kuuluvan Britannian uuden Special Operations Maritime Task Groupin (SOMTG) harjoittelua. Yksikkö on suunniteltu juuri näitä tehtäviä varten.

Harjoittelussa oli mukana maihinnousualus RFA Lyme Bay, jonka kanssa 42 ja 47 Commandon kouluttamat operaattorit harjoittelivat hiljaista alukseen nousemista pienveneistä ja sen haltuunottoa. Sen jälkeen he liittyivät Britannian maavoimien 3. Erikoisjääkäripataljoonaan harjoitellakseen yhdessä maihinnousuhyökkäystä rannikolle ja taistelualueen eristämistä Viron Saarenmaalla. Harjoituksessa oli käytössä myös miehittämättömiä järjestelmiä.

150 operaattorin vahvuinen kommandojoukko harjoittelee läpäistäkseen Naton arvioinnin tammikuussa 2026. Baltic Dawn on yksi sarjassa pieniä harjoituksia JEF-maiden Tarassis-nimisessä harjoitusten sarjassa, joka ulottuu Norjasta Suomen kautta Latviaan ja Itämerelle ja johon osallistuu tuhansia sotilaita. Harjoitus on 10 maata käsittävän JEF:n suurin yli vuosikymmeneen.

Edellinen kuninkaallisen merijalkaväen Tarassis-harjoitus oli Arktisella alueella. Siinä testattiin joukon kykyä maihinnousuoperaatioihin missä tahansa Pohjois-Euroopassa. Kymmenpäiväinen harjoitus Tromssan alueen vuonoissa Pohjois-Norjassa osoitti, että brittikommandot ja heidän norjalaiset liittolaisensa pystyvät tuomaan hyökkäyksen aikana joukkonsa asemiin, suojaamaan niitä rannalla ja tukemaan niitä perinteisellä ja miehittämättömällä logistiikalla.