Britanniassa saa jatkossa antibiootteja farmaseutilta – näin Suomessa reagoidaan

Britanniassa saa jatkossa antibiootteja suoraan farmaseutilta tavallisimpiin tauteihin. Uudistuksen myötä on tarkoitus helpottaa terveydenhuollon potilasmäärää sekä nopeuttaa avunsaantia. Uudistuksen julkisti maan pääministeri Rishi Sunak. Aiheesta uutisoi Times-lehti.

Britanniassa on tulevana talvena määrä saada suoraan hoitoa ja antibiootteja seitsemään tavanomaiseen tautiin, kuten korvakipuun, kurkun karheuteen tai virtsatieinfektioiden hoitoon.

Sunak kertoo Twitterissä varttuneensa työskennellen äitinsä apteekissa ja sen myötä ymmärtää niiden merkityksen asuinyhteisöille. Lääkkeiden määrääminen voimaannuttaa apteekkeja sekä helpottaa lyhentämään terveydenhuollon jonotusaikaa. Uudistuksessa farmaseutit arvioivat asiakkaiden lääketarpeen ja voivat tarvittaessa kirjoittaa lääkereseptin. Ihmiset voivat myös käydä mittauttamassa verenpaineen apteekissa. Lisäksi naiset voivat hankkia suun kautta käytettävää ehkäisyä ilman hoitajan tai lääkärin kanssa keskustelua.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen mikrobilääkeresistenssin johtava asiantuntija Jari Jalava kertoo Verkkouutisille, että tärkeintä on saada optimaalinen hoito infektiotauteihin. Lääkkeenmääräämisen tulisi aina perustua diagnoosiin. Jalava ei ota kantaa, millaiset valmiudet Britanniassa farmaseuteilla on diagnosoida asiakkaita tai potilaita.

– Jos antibiootteja on vapaasti saatavilla, saattaa se osin lisätä myös syötävien lääkkeiden määrää. Antibioottiresistenssi tulee tarkasteluun, mikäli antibiootteja käytetään.

Jalavan mukaan EU-alueella yksi kymmenestä saa antibiootteja ilman lääkemääräystä ja komission tulisi tähän kiinnittää enemmän huomiota. Yhä useammat bakteerit ovat kehittäneet vastustuskyvyn antibiooteille, ja tilanne on pahenemassa. Euroopassa noin 33 000 ihmistä vuodessa kuolee infektioihin, joihin antibiootit eivät enää tehoa.

-Mikäli lääkkeenmääräämistä laajennetaan, syntyy riski siitä, ettei diagnoosia tehdä oikein, joka on potilaan näkökulmasta epäedullinen tilanne, Jalava kertoo.

Jalava muistuttaa, että tärkeintä on potilaan hoito ja että hoito menee oikein.

– Täytyy olla oikea käsitys siitä mikä voi olla taudinaiheuttajana ja onko kysymys infektiosta vai jostakin muusta. Se on se kaikkein tärkein asia.

Husin infektioylilääkäri Asko Järvinen vastaa Verkkouutisille, ettei ollut aiheesta aikaisemmin kuullut.

– En ole kuullut, että tällaista on valmisteltu enkä pidä sitä kovin todennäköisenä tai mahdollisena. Antibioottien kuten muiden lääkkeiden määrääminen edellyttää aina taudin määrittelyä, Järvinen kirjoittaa.

Järvinen kertoo, että Suomessa joidenkin antibiooottien määrääminen on tehty mahdolliseksi sairaanhoitajille, joille on taudin määrittelystä sekä heidän kohdallaan myös lääkkeistä annettu lisäkoulutusta. Antibioottien määrääminen on siltä osin helpottunut joidenkin tavallisten tautien osalta ja niihin kuuluu myös esitetty virtsatieinfektio naisten yksittäisenä esiintyvän virtsatieinfektion kohdalla.

– Kysymys on asiantuntijalle osin hieman yllättävä, sillä meillä on yleismaailmallisena pyrkimyksenä vähentää antibioottien käyttöä ja tämä vähennys on syytä kohdistaa niihin sairausryhmiin, joissa antibiootteja käytetään eniten ja, joissa niiden tarve on useissa tilanteissa vähäinen. Tällaisia ovat ennen kaikkea ylähengitystieinfektiot (muut hengitystieinfektiot kuin keuhkokuumeet) ja iäkkäillä henkilöillä myös virtsatieinfektiot. Antibioottien käytön vähentämisen tavoitteena on niiden resistenssin kehittymisen painen vähentäminen ja siten antibioottien käyttömahdollisuuksien turvaaminen jatkossa kaikkien ihmisten kohdalla. Yksittäisen henkilön kohdalla turha antibioottikuuri voi heikentää mahdollisuuksia antibioottien tehoon tulevassa tarpeessa (usein lähitulevaisuudessa), Järvinen kirjoittaa Verkkouutisille.

I grew up working in my mum’s local pharmacy, so I know how much they mean to the community. That’s why we’re empowering them to do more, and help us cut waiting lists 👇 pic.twitter.com/WBIxn9Fuow — Rishi Sunak (@RishiSunak) May 9, 2023

We’re making it easier to get treatment for UTIs. Around half of women in the UK will experience a urinary tract infection at some point in their life. This is another common condition that pharmacies will be able to prescribe medication for, without a GP appointment. pic.twitter.com/RMK0wraR6F — Rishi Sunak (@RishiSunak) May 9, 2023