Britannian tiedustelu: Tämä nakertaa hyökkääjän sotilaiden taistelutahtoa

Venäläisjoukkojen taistelutahto jatkaa rapistumista, kertoo Britannian ulkoministeriö Twitterissä.

Taistelujen jatkumisen ja suurten tappioiden lisäksi hyökkääjän moraalia rapauttaa todennäköisesti palkanmaksuun liittyvät ongelmat. Venäläissotilaan palkka koostuu vaatimattomasta peruspalkasta, jonka päälle tulee erilaisia lisämaksuja ja bonuksia.

Ukrainassa bonusten maksamisessa on ministeriön mukaan ongelmia, mitkä johtuvat todennäköisesti tehottomasta byrokratiasta ja ”erikoisoperaation” eli Venäjän hyökkäyssodan vaikeasta juridisesta luonteesta. Osa ongelmista voi ministeriön mukaan johtua myös korruptiosta.

Venäjällä on palkanmaksun lisäksi haasteita myös joukkojen perustarpeiden täyttämisessä. Ongelmat univormujen ja ruuan tarjoamisessa horjuttavat jo ennestään heikkoa moraalia hyökkääjän joukkojen keskuudessa.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 4 September 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/d8BWWLuqCF

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/N07M1HoaK5

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 4, 2022