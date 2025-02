Britannian terveydenhuollossa kehuskeltiin ”valkoisuuden vastaisuudella”

Julkishallinnon ja elinkeinoelämän diversiteettihankkeiden on katsottu joutuneen merkittävään vastatuuleen Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin uudelleenvalinnan myötä.

Arvostelijoiden mukaan ”woke-ideologia” on johtanut siihen, että esimerkiksi rekrytoinneissa on painotettu muita tekijöitä hakijan pätevyyden sijasta. Kritiikkiä ei ole tullut vain oikeistopoliitikoilta, sillä Britanniassa työväenpuolueen terveysministeri Wes Streeting on hämmästellyt julkisen terveydenhuoltojärjestelmä NHS:n diversiteetti- ja inkluusiohankkeita.

Wes Streetingin mukaan NHS:n henkilökunta jopa ylpeili ”valkoisuuden vastaisuudellaan” (anti-whiteness). Hän viittasi tapaukseen, jossa eräs työntekijä oli mainostanut tällä tavoin NHS:n työpaikkailmoitusta sosiaalisessa mediassa.

– Todella typeriä asioita on tehty tasa-arvon, diversiteetin ja inkluusion nimissä, terveysministeri sanoi Telegraph-lehden mukaan syöpäsairauksia käsitelleessä tilaisuudessa.

Wes Streetingin mukaan terveyteen liittyy kuitenkin todellisia tasa-arvon ongelmia, joiden korjaaminen voi pelastaa ihmishenkiä.

Britanniassa eturauhassyövän esiintyvyys on kaksinkertainen tummaihoisilla miehillä verrattuna valkoihoisiin miehiin. Tummaihoisten naisten todennäköisyys menehtyä synnytykseen liittyviin komplikaatioihin on valtaväestöä suurempi.

Tällaisten ongelmien ratkaisemisessa ideologisesta ”puuhastelusta” on ministerin mukaan vain haittaa.

– Mielestäni hyvää tarkoittavalla, mutta huonosti harkitulla DEI-politiikalla on kadotettu se, että tasa-arvon pitäisi päteä kaikkiin, ministeri sanoi.

Terveydenhuoltojärjestelmä NHS:n johtajien kerrotaan sivuuttaneen uudet ohjeet tiettyjen diversiteettihankkeiden lopettamisesta. NHS:llä on kymmeniä diversiteettiin liittyviä johtotehtäviä, joiden vuosipalkka on jopa yli 90 000 puntaa eli 108 000 euroa.