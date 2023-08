Britannian pienpanimot kärsivät brexitistä – suomalaisyrittäjä joutui laittamaan pillit pussiin

Britannian EU-erosta johtuva byrokratia on koitunut yli sadan pienpanimon kohtaloksi Isossa-Britanniassa, uutisoi The Guardian.

Helsingistä kotoisin olevat Marko ja Kimi Karjalainen käyttivät vuonna 2017 säästönsä perustaakseen Bone Machine Brewing -pienpanimon Itä-Yorkshiren Pocklingtoniin. Yritys muutti myöhemmin Hulliin Pohjois-Englantiin.

Pian EU-eron vaikutukset alkoivat kuitenkin näkymään, ja Britannian poistuessa Euroopan sisämarkkinoilta vientiin keskittynyt panimo ajautui vaikeuksiin. Jokainen EU:hun lähtevä olutlähetys edellytti kallista ja aikaavievää paperisotaa.

– Myimme olutta Suomeen, Ruotsiin, Norjaan, Irlantiin, Alankomaihin, Italiaan ja Espanjaan. Valmistauduimme myynnin aloittamiseen Unkariin. Sitten kaikki katosi brexitin vuoksi, Karjalainen tiivistää.

Karjalaisen mukaan asiakkaat totesivat pian, että oluen tuonti Britanniasta on liian hidasta ja kallista. 30-40 prosenttia yrityksen tuotannosta ja yli puolet liikevaihdoista pyyhkiytyi pois.

Brexit ei ollut kuitenkaan ainoa syy tilanteeseen. Koronapandemia vaikutti panimon toimintaan negatiivisesti, ja viimeisen naulan arkkuun löi elinkustannuskriisi. Tuotantokustannukset kaksinkertaistuivat, mutta asiakaskunta pieneni puolella. Lisäksi sähkön korkea hinta ja hiilidioksidin saatavuusongelmat hankaloittavat panimoiden toimintaa.

Veljesten yritys ei ole vielä konkurssissa, mutta sen toiminta on ajettu alas. Yritykselle etsitään nyt uusia omistajia. Kimi on löytänyt jo uuden työn toiselta panimolta, mutta pitkäaikaisen haaveen oman panimon pyörittämisestä hän on haudannut lopullisesti.

– Tämä maksoi paljon, niin mielenterveydessä kuin fyysisessä terveydessä mitattuna. Sain esimerkiksi veritulpan. Tämä ei vain ole sen arvoista, Karjalainen kertoo.

Kaksikon säästöt pyyhkiytyivät panimon kaatumisen myötä myös pois.

– Koko sijoitus, pois lukien aika ja työ jonka laitoimme yritykseen, oli noin 70 000 puntaa (noin 82 000 euroa), Karjalainen tiivistää.

Beer Nouveau -panimon omistajan Steve Dunkleyn mukaan viimeisen 18 kuukauden aikana Britanniassa on ajautunut konkurssiin 116 panimoa. Lisäksi neljä panimoa on konkurssivaarassa. Yhteensä Britanniassa on 1 828 panimoa, joista 684 luokitellaan pienpanimoiksi.

Pienpanimo-oluiden tukkuyhtiö Jolly Good Beersin perustajan Yvan Sethin mukaan pienpanimoiden konkurssit ovat tavallisia, mutta kuluneen vuoden aikana useampi panimo on sulkenut ovensa kuin viimeisen kahdeksan vuoden aikana.

– Kolme vuotta sitten 100 puntaa maksanut oluttynnyri kustantaa nyt 150 puntaa, joten pubit toteavat, että jätämme tuon väliin, Seth tiivistää.