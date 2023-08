Venäjällä tuomitaan viikoittain sata taistelusta kieltäytyjää

– Venäjä tuomitsee lähes sata sotilasta viikossa taistelusta kieltäytymisestä. Jos tämä suuntaus jatkuu, tulee vuosittain noin 5 200 tuomiota taistelusta kieltäytymisestä, raportissa sanotaan.

Brittitiedustelu toteaa myös, että tuomioiden korkea määrä osoittaa Venäjän armeijan huonon moraalin ja joidenkin elementtien haluttomuuden taistella.

– Taistelusta kieltäytyminen heijastaa todennäköisesti koulutuksen, motivaation puutetta ja suuria stressitilanteita, joita Venäjän joukot kohtaavat koko Ukrainan rintamalla, Britannian tiedustelupalvelu lisäsi.

Sen mukaan vaikka jotkut sotilaat ovat kieltäytyneet taistelemasta ja poistumisluvut ovat edelleen korkeat, Venäjä todennäköisesti lieventää menetyksiään sitomalla joukon huonosti koulutettuja sotilaita etulinjaan.

– Syyskuun 2022 osittaisen mobilisoinnin jälkeen Venäjä on mukauttanut lähestymistapaansa sodankäyntiin hyödyntämällä pelkkää massaa hyökkäys- ja puolustusoperaatioissa, tiedustelupalvelu toteaa.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 30 August 2023

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 30, 2023