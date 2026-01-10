Britannian ministeri: Vladimir Putin pitäisi ottaa kiinni

Mikäli Britannian puolustusministeri John Healey saisi mahdollisuuden ottaa kiinni kenet tahansa maailman johtajan, hän ottaisi kiinni Venäjän presidentti Vladimir Putinin ja asettaisi hänet vastuuseen sotarikoksista, kertoo Kyiv Independent.

Healeyn mukaan Putinin sotarikoksia edustavat muun muassa hänen omat havaintonsa Buchassa sekä ukrainalaisten lasten sieppaukset Irpinissä.

Bucha, Kiovan luoteispuolella sijaitseva kaupunginosa, asettui venäläisten sotarikosten symboliksi sen jälkeen, kun joukkohautoja paljastui huhtikuussa 2022 ukrainalaisten joukkojen vapautettua alueen. Ukrainan syyttäjänviraston mukaan Buchan alueella on surmattu yli 1 400 siviiliä, joista 637 Buchassa. Uhrien joukossa oli 37 lasta.

Maaliskuussa 2023 Kansainvälinen rikostuomioistuin (ICC) antoi pidätysmääräyksen Putinia vastaan siviilien, myös lasten, laittomista siirroista miehitetyiltä alueilta Ukrainasta Venäjälle.

Healeyn mukaan Putin ei pyri ainoastaan sotaan Ukrainaa vastaan, vaan kohdistaa iskuja siviileihin, kaupunkeihin ja kriittiseen infrastruktuuriin.

– Kyse on miehestä, joka on pysäytettävä. Tämä on sota, joka on lopetettava. Tehtävämme on tukea Ukrainaa sen taistelussa ja edistää rauhaa, Healey sanoi.

Venäjä toteutti ohjus-ja drooni-iskun torstain ja perjantain välisenä yönä. Ainakin neljä ihmistä sai surmansa ja 24 haavoittui Kiovassa. Iskut katkaisivat sähköt sadoiltatuhansilta asukkailta ja häiritsivät lämmönjakelua pakkasten aikana.