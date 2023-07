Britannian MI6:n johtaja: Vladimir Putinia on nöyryytetty Venäjällä

Ison-Britannian ulkomaantiedustelu MI6:n johtaja eli ”C” Richard Moore piti kuningaskunnan Prahan-suurlähetystössä harvinaisen puheen, kuten Verkkouutiset on kertonut tässä.

Moore sanoi myös, että Wagnerin johtajan Jevgeni Prigožinin armahtaminen tämän kapinayrityksen jälkeen oli Venäjän diktaattorille nöyryyttävää (humiliating), kertoo Wall Street Journal.

Mooren mukaan Prigožin vaikuttaa olevan edelleen vapaa ja Putinia ympäröivässä eliitissä on ”syvää rakoilua”. Wagnerin Afrikan operaatiot jatkuvat, mutta Ukrainassa yhtiö ei enää toimi.

Mooren mukaan syy siihen, miksi Putin päätti tehdä sopimuksen Prigožinin kanssa ja päästää tämän hengissä pakoon Valko-Venäjälle ”on jopa MI6:n johtajalle hieman vaikeasti tulkittavissa”. Mooren mukaan sopimus on edelleen voiasas. Putinin ote vallasta pysyy ja sitä vastaan ei näytä kohdistuvan mitään uhkaa, mutta ”hänen täytyy myös tajuta, että jotain varsin mätää” Venäjän järjestelmässä on.

Ukraina on edennyt kuukaudessa enemmän kuin Venäjä vuoteen

Moore ilmaisi toivovansa Ukrainan pääsevän niskan päälle, koska ”tällä hetkellä Venäjän armeijalla näyttää olevan heikot näkyvät päästä uudelleen vauhtiin”. Hän myös painotti, että viimeisen kuukauden aikana Ukraina on vapauttanut enemmän alueita kuin Venäjä kykeni valloittamaan viimeisen vuoden aikana.

Moore kehotti länsiliittolaisia aseistamaan Ukrainaa niin kauan kuin on tarpeen ja huomautti, että Ukrainan vastahyökkäys etenevän hitaasti siksi, että maa pyrkii pitämään kaatuneiden määrät mahdollisimman vähäisinä.

Palkkasoturit eivät ole luotettavia

Moore arvosteli Venäjää tukevia maita. Erikseen hän mainitsi Iran myyvän aseita Venäjälle valuuttaa vastaan. Moore myös mainitsi afrikkalaiset diktatuurit, jotka palkkaavat venäläisiä palkkasotureita.

– Jos venäläiset palkkasotilaat voivat pettää Putinin, kenet muut he voivat pettää? Jos he voivat edetä Moskovaan, mitä muita pääkaupunkeja he voivat uhata? kyseenalaisti Moore palkkasoturien luotettavuuden.

Kiinan diplomaattisuhteet Venäjään pysyvät läheisinä, mutta mitä kauemmin sota jatkuu, sitä toispuoleisetmmat ne ovat ja sitä kuuliaisemmaksi Kreml Pekingille muuttuu.