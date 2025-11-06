Britannian F-35-projekti saa kovaa arvostelua

Britannian pääministeri Keir Starmer ilmoitti Naton Haagin huippukokouksessa kesäkuussa maan hankkivan 12 F-35A-hävittäjää ja liittyvänsä puolustusliiton lentävään ydinpelotteeseen. Nyt parlamentin alahuoneen valitsema valtion menoja valvova Public Accounts Committee (PAC) on selvittänyt, että hallitus ei edelleenkään tiedä, milloin hankittavat koneet pystyvät kantamaan ydinaseita ja kuinka paljon uusien koneiden käyttö tulee maksamaan.

PAC:n raportti varoittaa myös, että henkilöstöpula vaikuttaa jo nykyisen F-35B-laivaston käytettävyyteen, ja huomauttaa, että ne eivät kykene hyökkäämään maamaaleja vastaan turvalliselta etäisyydeltä kuin vasta 2030-luvun alkupuolella. Mekaanikkopula johtuu siitä, että puolustusministeriö laski väärin, kuinka monta henkilöä tarvitaan yhtä konetta kohti.

Komitean mukaan F-35A-koneisiin liittyvä ydinaseprojekti on yhä alkutekijöissään. Puolustusministeriö on vasta alkanut ymmärtää, mitä vaatimuksia sertifiointi Naton ydinasetehtävään sisältää.

Puolustusministeriö ilmoitti PAC:lle, että F-35A-koneet ovat 20–25 prosenttia edullisempia kuin kuninkaallisten ilmavoimien ja laivaston operatiivisessa käytössä tällä hetkellä olevat F-35B-hävittäjät ja että niiden ylläpitokin on hieman edullisempaa. Mutta ottaen huomion tarvittavan lisäkoulutuksen ja henkilöstön, on komitean mukaan kohtuullista odottaa, että projekti osoittautuu kalliimmaksi. Puolustusministeriöllä on vielä myös selvittämättä, miten kauan koneiden varusteluun ydinaseilla liittyvät välttämättömät järjestelyt kestävät.

Jo heinäkuussa Britannian valtiontalouden tarkastusvirasto NAO kritisoi puolustusministeriön F-35-ohjelmaa kovin sanoin. Se ilmoitti, että siitä saatu tuotto on ollut pettymys ja sen antamat kyvyt eivät ole täyttäneet puolustusministeriön odotuksia. NAO kritisoi vakavaa henkilöstöpulaa ja liian lyhytnäköisiä kannattavuuslaskelmia, jotka ovat rajoittaneet koneiden toimituksia ja niiden täyden kyvyn saavuttamista. Lyhytnäköisyys on kostautunut kasvaneina kuluina.

NAO viittaa muun muassa viivästyksiin koneiden häiveominaisuuksien testauslaitoksessa, jolla säästettiin 82 miljoonaa puntaa vuosina 2024–25, mutta elinkaarikulut kasvoivat 16 miljoonalla. Viivästynyt investointi 809. Naval Air Squadron -laivueen infrastruktuuriin on sekä viivästyttänyt konelaivaston kykyä että lisännyt lähes 100 miljoonaa puntaa elinkaarikuluihin.

PAC kyseenalaistaa Britannian F-35-laivaston täyden operatiivisen kyvyn ilmoituksen, jonka pitäisi tulla ennen vuoden loppua, koska koneissa ei ole vieläkään ilmasta maahan -ohjusta. Kuitenkin puolustusministeriön tiedottajan mukaan kaksi täysikokoista laivuetta on tehtävävalmiina vuoden loppuun mennessä.