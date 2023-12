Britannia lähettää sota-aluksen Etelä-Amerikkaan – viesti Venezuelalle

Britannia aikoo lähettää sota-aluksen Etelä-Amerikkaan, vahvistaa maan puolustusministeriö BBC:lle. Tällä hetkellä Karibianmerellä tehtävää suorittava vartiolaiva HMS Trent tulee joulun jälkeen vierailemaan Guyanassa sekä harjoittelemaan paikallisten merivoimien kanssa.

Yllättävän vierailun taustalla on kiristynyt tilanne Guyanan ja sen naapurin Venezuelan välillä. Laitavasemmistolaisen presidentti Nicolas Maduron johtama Venezuela on uhonnut liittävänsä Guyanaan kuuluvan Essequibon alueen itseensä. Esequiba käsittää noin 60 prosenttia Guyanan pinta-alasta, ja aluekiistan on pelätty eskaloituvan jopa sotilaalliseksi yhteenotoksi.

Luonnonvaroiltaan rikas Guyana on Etelä-Amerikan ainoa englanninkielinen valtio, ja entinen Britannian siirtomaa. Vuonna 1966 itsenäistynyt maa on yhä Kansainyhteisön jäsen ja läheisissä suhteissa entiseen emämaahansa. HMS Trentin vierailua Guyanaan kuvaillaan diplomaattiseksi ja sotilaalliseksi tuenosoitukseksi, sekä signaaliksi Venezuelalle.

Britannian ulkoministeri David Cameron totesi aikaisemmin tällä viikolla maan tukevan Guyanan alueellista koskemattomuutta. Apulaisulkoministeri David Rutley vieraili lisäksi Guyanassa maanantana. Rutley lupasi Guyanalle Britannian ”vankkumattoman tuen”.

Venezuela arvosteli brittiministerin vierailua, BBC kertoo. Venezuelassa järjestettiin aikaisemmin joulukuussa kansanäänestys siitä, pitäisikö maan liittää Essequibon alue itseensä. Venezuelan presidentti Maduro on tapaamisessa guyanalaisen virkaveljensä kanssa luvannut olla ryhtymättä voimatoimiin, mutta Venezuela pitää yhä kiinni vaatimuksestaan.