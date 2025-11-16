Britannia kiristää maahanmuuttopolitiikkaansa

Iso-Britannia ryhtyy kiristämään maahanmuuttopolitiikkansa, kertoo The Times.

Laittomasti maassa olevat joutuvat tulevaisuudessa odottamaan 20 vuotta ennen kuin he voivat hakea pysyvää oleskelulupaa.

Lisäksi pakolaisstatuksesta tulee väliaikainen ja sen saaneiden tulee palata kotimaahansa heti, kun se on todettu turvalliseksi. Nykyisin pakolaisstatuksella oleva henkilö saa automaattisesti oleskeluluvan viiden maassaolovuoden jälkeen.

Uudistuksessa oleskeluluvalle asetetaan myös ehtoja, kuten se, ettei henkilöllä saa olla rikosrekisterimerkintöjä.

Uudistukset koskevat vain uusia maahantulijoita. Tietyillä työ- ja koulupoluilla voi nopeuttaa aikaa, joka vaaditaan pysyvän oleskeluluvan saamiseen.

Iso-Britannian sisäministerin Shabana Mahmoodin mukaan maa aikoo kumota lainsäädäntöuudistuksella Euroopan unionin direktiivin, joka muodostaa lakisaasäteisen velvollisuuden tarjota taloudellista tukea turvapaikanhakijoille.

Niiltä turvapaikanhakijoilta, jotka voisivat työskennellä, mutteivät tee sitä, poistetaan viikottaiset avustukset sekä asutoetu. Myös lain rikkominen voi johtaa tuen perumiseen.

Tavoitteena on Mahmoodin mukaan kannustaa aiempaa useampaa tekemään töitä. Lakiuudistus antaa maalle aiempaa enempää harkintavaltaa sen suhteen, miten tukia maksetaan.

– Haluamme heidän työskentelevän, hän sanoo.

Mahmoodin mukaan kiristyksiä tarvitaan, sillä laiton maahanmuutto uhkaa hajottaa maan.

– Näen – ja tiedän kollegoideni näkevän – että laiton maahanmuutto repii maatamme hajalle. Työväenpuolueen muodostamana hallituksena meidän tehtävämme on yhdistää maamme ja jos emme selvitä tätä, luulen, että maamme tulee jakautumaan aiempaa enemmän, hän sanoo.

Vuoden tarkastelujakson aikana 111 000 ihmistä oli hakenut turvapaikkaa Iso-Britanniasta.