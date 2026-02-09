Britannia ja Norja liittyvät Suomen johtamaan panssariajoneuvojen kehitykseen

Britannia ja Norja ovat liittyneet monikansallisen CAVS-panssariajoneuvohankkeen tuotekehityssopimukseen, jonka tavoitteena on kehittää ja toimittaa moderneja 6×6-ajoneuvoja.

Sopimuksen piirissä on tällä hetkellä seitsemän Nato-maata: Suomi, Ruotsi, Latvia, Saksa, Tanska, Norja ja Britannia. Suomi toimii hankkeen johtajana. Toimittajana hankkeessa on Patria.

Britannia ja Norja liittyivät CAVS-ohjelmaan vuonna 2025. Liittymällä nyt tuotekehityssopimukseen Britannia ja Norja saavat käyttöönsä hankkeessa kehitettyjen tuotekehityspakettien tulokset ja mahdollistavat osallistumisen ajoneuvojärjestelmän jatkokehitykseen.

– CAVS-ohjelmasta on tulossa Euroopan merkittävin nykyaikaisten panssaroitujen ajoneuvojen kehitysohjelma. Ohjelma vahvistaa eurooppalaista puolustusta ja Nato-yhteistyötä lisäämällä maiden yhteistoimintavalmiutta monilla eri tasoilla. Viemme suomalaisella osaamisella eteenpäin koko Euroopan puolustuskykyä. Tästä voimme hyvällä syyllä olla ylpeitä, puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) sanoo ministeriön tiedotteessa.

Suomen ja Latvian yhteistyönä vuonna 2020 käynnistyneen CAVS-ohjelman tavoitteena on panssaroidun 6×6 -ajoneuvojärjestelmän kehittäminen jäsenmaiden tarpeisiin.

Patria on jo toimittanut Suomeen, Latviaan, Ruotsiin ja Tanskaan yhteensä 250 ajoneuvoa ja tilauksessa on tällä hetkellä yhteensä lähes 2 000 panssaroitua ajoneuvoa. Syyskuussa 2025 Tampereelle avattiin CAVS-ohjelman monikansallinen projektitoimisto, joka mahdollistaa nopeasti laajenevan hankkeen tehokkaan hallinnon ja johtamisen.