Brasilialainen Viktor olikin venäläinen Sergei – Näin GRU:n agentille luotiin peitehenkilöllisyys

Hollannin tiedustelu- ja turvallisuuspalvelu (AIVD) kertoo estäneensä Venäjän sotilastiedustelun (GRU) vakoojan pääsyn harjoittelijaksi Haagin kansainväliseen rikostuomioistuimeen (ICC).

Brasilian kansalaisena esiintynyt venäläisagentti otettiin kiinni lentokentällä ja lähetettiin ensimmäisellä lennolla takaisin Brasiliaan.

Kansainvälinen rikostuomioistuin tutkii Venäjän mahdollisia sotarikoksia Ukrainassa ja Georgiassa. Tiedustelun mukaan GRU-agentin soluttautuminen ICC:hen olisi antanut erittäin arvokasta tietoa Venäjän tiedustelupalveluille.

– Jos tiedustelu-upseeri olisi onnistunut pääsemään harjoittelijaksi, hän olisi voinut kerätä sieltä tiedustelutietoja ja etsiä (tai värvätä) lähteitä sekä järjestää pääsyn ICC:n digitaalisiin järjestelmiin. Tällä tavalla hän olisi voinut antaa merkittävän panoksen GRU:n etsimään tiedustelutietoon. Hän olisi voinut myös vaikuttaa ICC:n rikosoikeudellisiin menettelyihin, Hollannin tiedustelupalvelu kirjoittaa.

Hollannin tiedustelupalvelun mukaan GRU valmisteli soluttautumisoperaatiota todennäköisesti vuosien ajan.

Venäläisagentti käytti taidokkaasti ja huolella rakennettua peitehenkilöllisyyttä, jolla hän kätki kaikki siteensä Venäjään.

Venäjän tiedustelu-upseeri väitti olevansa Brasilian kansalainen Viktor Müller Ferreira (s. 1989). Todellisuudessa miehen nimi oli Sergei Vladimirovitš Tšerkasov (s. 1985).

Hollannin tiedustelupalvelu on julkaissut tiettävästi Tšerkasovin vuonna 2010 kirjoittaman dokumentin, jossa hän kuvaa peitetarinaansa. Kirjelmässä kuvaillaan hämmästyttävän tarkasti kuvitteellisen Ferreiran perhe- ja sukulaissuhteita, suvun historiaa, lapsuuden vaiheita, kouluvuosia ja jopa nuoruuden ihastuksia.

Tiedustelun mukaan ”legenda” -niminen väärennetty elämänkerta on luotu sen takia, että venäläisagentti muistaisi pienimmätkin yksityiskohdat peitetarinastaan ja tekaistusta taustastaan.

Itsenäinen tutkijaryhmä Bellingcat on paljastanut lisätietoja venäläisagentista. Löydöksistä kertoo The Insider.

Mies on luonut myvisajobs.com -sivustolle profiilin, jonka mukaan hän on suorittanut Dublinin Trinity Gollege -yliopistossa valtiotieteen perustutkinnon vuosina 2014-2018. Maisteriksi hän valmistui Washington DC:ssa sijaitsevasta John Hopkinsin yliopistosta vuonna 2020.

Kunnianhimoisena pidetty opiskelija piti verkossa geopolitiikkaan keskittyvää blogia. Kirjoituksissaan hän pohtii muun muassa menetelmiä, joilla demokratiaa voidaan vahvistaa kehitysmaissa. Eräässä kirjoituksessa hän jopa haukkuu presidentti Vladimir Putinia ”syöväksi”.

Sosiaalisessa mediassa hän on tukinut julkisesti Yhdysvaltain entistä presidentti Donald Trumpia. Hän on myös uudelleenjakanut Bellingcatin paljastuksia GRU:n agenteista. Tavoitteena on ollut ehkä vahvistaa sosiaalisessa mediassa tekaistua identiteettiä.

Viimeisimmän profiilipäivityksensä mukaan hän asui Yhdysvalloissa Arlingtonissa, joka sijaitsee lähellä pääkaupunki Washingtonia.

Bellingcatin löytämien tietojen mukaan agentiksi paljastunut Tšerkasov on kotoisin Kalingradista.

Verkosta löytyneiden matkatietojen mukaan mies kulki vuosina 2005-2008 usein junalla kotikapunkinsa ja Moskovan väliä. Lentotiedot paljastavat lisäksi matkoja Moskovaan, joita hän teki opiskellessaan Dublinissa.

Venäläisten suosimassa Telegramissa on julkaistu kuvia, joissa Tšerkasov poseeraa sotilaspuvussa luokkatoveriensa kanssa. Hän tiettävästi opiskeli nuorena Baltian kalastuslaivaston valtiolllisessa akatemiassa ennen suuntautumistaan tiedustelu-upseerin uralle.

Hollannin tiedustelu perustelee agentin tietojen julkaisemista turvallisuudella.

– Tietoisuus näistä ja muista tiedusteluuhkista on äärimmäisen tärkeää, erityisesti nykyisen kansainvälisen kehityksen valossa.

I had good reasons to hate Russian security services before. Now I am just exploding. I feel angry, I feel stupid, I feel naive, I feel tired. I got played. I had him in class. Twice, in fact. One class was half-Zoom during COVID, several interactions outside classroom https://t.co/71HIC6A92d

— Eugene Finkel (@eugene_finkel) June 16, 2022