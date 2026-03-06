Bolt taksien turvallisuudesta KL:lle: Kuljettajilta vaaditaan reaaliaikainen selfie

Boltin maajohtajan Mikael Uusivuoren mukaan uusi taksisääntely etenkin värillisten kilpien ja taksamittarien myötä vie Suomea ajassa taakse päin. Samaan aikaan Euroopan kaduille on tulossa ensimmäiset robottitaksit tänä vuonna, hän totesi Kauppalehden Talousaamussa.

Uusivuori sanoi, että Boltille uudet vaatimukset eivät tuo kuluja, vaan lasku lankeaa yksittäisille yrittäjille. Uusivuoren mukaan keskustelussa on osin unohtunut se, että taksamittarit ovat jo nyt pakollisia tolpalta otettavissa kyydeissä, joissa hintaa ei ole sovittu etukäteen.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Hänen mukaansa taksamittari-investointi on merkittävä kuluerä. Yksi mittari asennuksineen maksaa noin 2500-3000 euroa.

– Meilläkin on isompia taksiyrityksiä, jotka ajavat Boltin kautta. Silloin puhutaan kymmenistä tuhansista euroista, Uusivuori sanoi.

Hänen mukaansa uudistus hyvin todennäköisesti tulee vaikuttamaan siten, että taksien saatavuus heikkenee etenkin korkean kysynnän tilanteissa ja kuluttajahinnat nousevat.

– Kaupunkien ulkopuolella tilanne ei tule paranemaan oikeastaan ollenkaan.

Lisäkustannus nostaa alalle tulon kynnystä merkittävästi, ja osuu Uusivuoren mukaan juuri niihin osa-aikakuljettajiin, jotka ovat tehneet keikkaa viikonloppuisin tai festarien aikaan.

Kyytien kysyntä nousee tällä hetkellä kovemmin kuin saatavuus, ja hinnat ovat jo nousseet, mikä Uusivuoren mukaan näkyy myös kuljettajien ansioissa. Bolt toimii 12 kaupungissa ja kuljettajan tunnissa ansaitsema keskikassa tällä hetkellä on 25-30 euroa.

Poimintoja videosisällöistämme

Kuukausitasolla Boltilla nähdään kasvua jopa kaksinumeroisin luvuin verrattuna edelliseen vuoteen. Vaikka esimerkiksi ravintoloiden on kerrottu kärsivän ahdingosta, Boltilla se ei näy, sillä liikkumisen tarve ei ole vähentynyt. Iltaa mennään viettämään esimerkiksi kavereille, Uusivuori totesi.

Harmaan talouden ongelma puolestaan keskittyy tolppakyyteihin ja niin sanottuihin villeihin takseihin, joissa ei ajeta minkään tunnetun taksifirman kautta.

– Jo tällä tällä hetkellä jokainen välityskeskus, Bolt mukaan lukien, ovat velvollisia lain mukaan raportoimaan kyytidatansa viranomaisille, Uusivuori totesi ja peräänkuulutti mieluummin enemmän digitaalista valvontaa ja raportointia.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Hän ei usko, että taksien turvallisuus, jolla uudistusta on perusteltu, myöskään paranee. Boltilla on nyt jo käytössä useita tapoja parantaa turvallisuutta. Jokaisen kuljettajan henkilöllisyys on varmistettu ja asiakas saa paitsi rekisterinumeron myös kuljettajansa nimen, kuvan ja y-tunnuksen ennen ajoa. Oman sijaintinsa voi sovelluksesta jakaa esimerkiksi perheelle.

Kuskeille tehdään myös selfie-tarkistuksia.

– Sovelluksen kautta he lähettävät reaaliaikaisen selfien itsestään, jotta voidaan varmistaa, että kuljettajana on taksitilin oikea haltija, jolla on luvat kunnossa, Uusivuori kertoi.