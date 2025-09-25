Bolt aikoo palauttaa taksit Suomen maaseudulle

Kyytipalvelusovellus Bolt on laajentumassa koko Suomeen, yhtiön Suomen maajohtaja Mikael Uusivuori kertoo Verkkouutisten Asiakysymyksen haastattelussa.

Boltin sovellus avattiin keväällä maanlaajuisesti. Kuljettajia on ollut jo liikenteessä suurten kaupunkien ulkopuolella.

Boltin sovellus on tuttu monelle, joten sitä availlaan myös pienemmillä paikkakunnilla.

– Olemme nähneet tosi paljon orgaanista kasvua tässä. Kesällä oli paljon erilaisia festareita maaseudulla ja pienemmissä kaupungeissa, joihin Boltin kuljettajat muista kaupungeista menivät ottamaan keikkaa, Uusivuori kertoo.

Vuoden 2018 taksiuudistus heikensi paikoin taksien saatavuutta maaseudulla. Tähän Bolt aikoo vastata laajentumalla koko maahan.

– Näemme (taksien) saatavuusongelmalle ratkaisuna sen, että olemme valtakunnallinen toimija, Boltin maajohtaja sanoo.

Kyydit yhdistyvät maaseudullakin, mutta se riippuu edelleen kuljettajien saatavuudesta.

Uusivuoren mukaan alan houkuttelevuutta ei pidä heikentää esimerkiksi pakollisilla taksamittareilla, joita sovellustakseissa ei hänen mielestään tarvita. Sovellus hänen mukaansa jo hoitaa saman tehtävän.

– Sen sijaan, että alalle tulosta tehdään vaikeaa ja kynnystä nostettaan, pitäisi miettiä ratkaisuja, joilla alasta saadaan houkuttelevampi, hän toteaa.

Uusivuori antaa esimerkin pienestä kaupungista, jossa on pari tuhatta asukasta eikä yhtään taksia.

– Jos olisi verrattain helppoa hankkia taksiluvat, voisi esimerkiksi lukiosta valmistunut nopeasti rekisteröityä Boltiin ja alkaa palvella alueensa asiakkaita.

Boltin maajohtaja kertoo Verkkouutisten Asiakysymyksen haastattelussa, miksi pakollinen taksamittari on turha sovellustakseissa.

KATSO VIDEOHAASTATTELU:

Sovellustakseille tuputetaan mittaripakkoa – lähteekö Bolt Suomesta?