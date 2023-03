Ben Zyskowicz vertasi Vladimir Putinia Adolf Hitleriin – sai moitteet PS:lta

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz kertoi viikonvaihteessa Verkkouutisten BenTV:ssa kuulleensa vasta nyt tapauksesta eduskunnassa keväällä 2014.

Venäjä oli tuolloin vastikään miehittänyt Ukrainan Krimin. Ben Zyskowicz piti eduskunnan täysistunnossa alta löytyvän puheen, jossa kysyi ”onko Vladimir Putin suhtautumisessaan naapurimaiden suvereniteettiin ja alueelliseen koskemattomuuteen uusi Hitler tai uusi Stalin?”.

Perussuomalaisten kansanedustaja Juho Eerola kysyi Zyskowiczin puheenvuorosta pääministeriltä.

– Miten suhtautuisitte tähän puolueveljenne edustaja Zyskowiczin vertailuihin siitä, että Venäjän presidentti Vladimir Putin on verrattavissa Adolf Hitleriin tai Josif Staliniin? Onko tämmöinen vertailu asianmukaista?, Juho Eerola kysyi täysistunnossa.

Eerola ei ollut ainoa Zyskowiczia moittinut perussuomalainen.

– Tämmöinen oli perussuomalaisten asennoituminen silloin Putiniin. Tämä on hyvä nyt kuitenkin kaikkien tietää ja muistaa, Ben Zyskowicz sanoo nyt.

”Onko tämmöinen

asianmukaista?”

Sananvaihto käytiin eduskunnan istunnossa 12. maaliskuuta 2014.

Ben Zyskowiczin koko puheenvuoro kuului seuraavasti:

”Nöyryytetyn suurvallan suuruuden palauttamista ajanut natsi-Saksan johtaja Adolf Hitler suuntasi Itävallan Saksaan liittämisen jälkeen keväällä 38 katseensa Tšekkoslovakian sudeettialueisiin, joilla oli saksalaisenemmistö. Hitler julisti, että ”saksalaisten sortamisen Tšekkoslovakiassa on loputtava”. Syksyllä Hitler vaati sudeettialueiden liittämistä Saksaan ja uhkasi sodalla. Englanti ja Ranska taipuivat, natsi-Saksa miehitti lokakuun alussa sudeettialueet ja liitti ne valtakuntaansa. Kesäkuussa 1940 Stalin painosti sotilaallisesti Viroa, ja Neuvostoliitto otti haltuunsa maan tärkeimmät keskukset. Viroon muodostettiin uusi Stalinin sanelema hallitus. Vastoin perustuslakia pidettiin kymmenen päivän kuluessa uudet vaalit, jotka eivät todellakaan olleet vapaat saatikka rehelliset. Uusi parlamentti päätti ensi töikseen Viron liittymisestä Neuvostoliittoon. Samoihin aikoihin järjestettiin Neuvostoliiton organisoimia mielenosoituksia, joilla luotiin mielikuvaa virolaisten omasta halusta liittyä Neuvostoliittoon.

Herra puhemies! Edellä kerrottu pakottaa kysymään: onko Vladimir Putin suhtautumisessaan naapurimaiden suvereniteettiin ja alueelliseen koskemattomuuteen uusi Hitler tai uusi Stalin? Vuonna 1968 maailma oppi Tšekkoslovakian miehityksen myötä tuntemaan niin sanotun Brezhnevin opin. Sehän merkitsi, että maa, joka oli kerran joutunut Neuvostoliiton liittolaiseksi, ei voinut enää päästä vapaaksi. Onko Ukrainan kohdalla käsillä Putinin oppi? Se tarkoittaisi kai sitä, että maa, joka on kerran kuulunut Neuvostoliittoon tai ehkäpä Venäjän imperiumiin, ei voi vapaasti päättää tulevaisuudestaan, ellei se ole jo hyvän sään aikaan päässyt osaksi läntisiä instituutioita, kuten Euroopan unionia ja Natoa. Mitä tällainen oppi tarkoittaisi Suomen kannalta?”.

Perussuomalaisten Juho Eerolan puheenvuoro myöhemmin samassa 12.3.2014 istunnossa kuului seuraavasti:

”Venäjä on Suomen tärkeimpiä kauppakumppaneita. Venäjän merkitys korostuu erityisesti Kaakkois-Suomessa, joka rakennemuutoksen seurauksena on menettänyt paljon työpaikkoja. Jo nyt euron ja ruplan kurssi on epäedullinen. Ostosmatkailu vähenee ilman tätä kriisiäkin. Vaikka suhtaudunkin tähän viisumivapauteen erittäin kriittisesti, ymmärrän, että venäläiset ostosmatkailijat, turistit ja Venäjän-kauppa yleensäkin ovat tärkeitä koko itäiselle Suomelle.

Kysynkin pääministeriltä: onko hallitus laskenut mahdollisten talouspakotteiden, jotka EU meille määrää, hintaa kaakkoiselle Suomelle? Lisäksi kysyisin pääministeriltä, joka nyt on kuitenkin luikahtanut jonnekin muualle: Miten suhtautuisitte tähän puolueveljenne edustaja Zyskowiczin vertailuihin siitä, että Venäjän presidentti Vladimir Putin on verrattavissa Adolf Hitleriin tai Josif Staliniin? Onko tämmöinen vertailu asianmukaista?”.

Viisas Ben Zyskowicz näki jo vuonna 2014 mikä mies Vladimir Putin on ja vertasi tätä Staliniin ja Hitleriin heti Krimin valtauksen jälkeen. Muulta poliittiselta kentältä menikin sitten lähemmäs 10 vuotta tajuta sama.#turpo #BenZyskowicz #kokoomus Lähde: BZ:n facebook fanisivu pic.twitter.com/eWdHc8CU8o — Mikko Laakso (@mikkolaakso) March 17, 2023