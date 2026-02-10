Ben Zyskowicz: Tuntuupa turvalliselta – eduskunnan puheet ovat aivan samanlaisia

Eduskunnan täysistunnossa tiistaina puhuttiin lisätalousarviosta. Kansanedustaja Ben Zyskowicz (kok.) palasi salityöhön sairaslomaltaan.

– Arvoisa herra puhemies! Olen ollut aika monta kuukautta nyt pois täältä salista, mutta tuntuu turvalliselta tulla takaisin, koska puheet ovat aivan samanlaisia, Ben Zyskowicz nauratti kollegoitaan.

– Tervetuloa kotiin!, keskustan Hannu Hoskonen totesi välihuutona.

Zyskowicz viittasi kansanedustajiin Oras Tynkkynen (vihr.) ja Hanna Sarkkinen (vas.), jotka puhuivat hänen mukaansa ”edelleen” suurituloisten veroalennuksista.

– Tosiasiahan on se, että valtaosan ansiotuloverojen kevennyksistä hallitus on suunnannut pieni- ja keskituloisille, mistä talouspolitiikan arviointineuvosto ei ole hallitusta moittinut. Mutta on totta, että myös suurituloisten verotusta on kevennetty, Zyskowicz totesi.

– Ymmärrän, että edustaja Sarkkinen pitää 59 prosentin marginaaliveroastetta oikeudenmukaisena, mutta sitä en ymmärrä, että vihreätkin ovat sitä mieltä, että on oikein, että vaikka ihmisellä olisikin suuri palkka, niin hän joutuu lisätöistä ja ylitöistä ja uudesta haastavammasta työstä, siitä lisätulosta, maksamaan 59 prosenttia veroa. Onko se teidän vihreiden mielestä todellakin oikeudenmukaista?, hän kysyi.

Oras Tynkkynen sanoi vastaavansa kysymykseen mielellään.

– Mutta sitä ennen haluan vain sanoa, että olen hyvin iloinen, että olette taas täällä meidän seuranamme, teitä on ollut ikävä, Oras Tynkkynen lausui.

– Vihreiden pitkä linja veropolitiikassa on ollut halu siirtää verotuksen painopistettä työn tekemisestä ja teettämisestä ympäristön kulutukseen ja kuormittamiseen, ja osana tätä myös ylimpiä marginaaliveroasteita voi olla perusteltua laskea. Nythän näin ei kuitenkaan tehdä, vaan osana tätä hallituksen linjaa veronalennuksia rahoitetaan käytännössä velaksi, ja se ei ole julkisen talouden kannalta kestävää, Tynkkynen perusteli.

– Olennaista on myös, kun julkista taloutta on välttämätöntä tasapainottaa, ja siinä me olemme samaa mieltä hallituksen kanssa, että se tehdään niin, että jokainen suomalainen voi kokea sen reiluksi. Tässä tilanteessa, jossa Suomen kaikkein köyhimmiltä ja heikoimmilta on leikattu kaksin käsin, merkittävien veroalennusten antaminen suurituloisimmille ei ole järkevää.