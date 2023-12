Ben Zyskowicz: SDP:n arvovalinta on aina lisää valtion rahaa kaikkeen

Eduskunnan täysistunnossa maanantaina kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz vastasi sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajalle Krista Kiurulle (sd.). Tämä oli Zyskowiczin mukaan todennut olevan arvovalinta, kun nykyisessä hallituksessa halutaan säästää valtion menoissa eikä haluta lisätä valtion menoja.

– Tämä on se demareitten arvovalinta, että aina voi laittaa lisää valtion menoja. Aina voi laittaa lisää rahaa hyviin tarkoituksiin, Ben Zyskowicz aloitti.

Hän siteerasi myös Li Anderssonia (vas.), joka sanoi edellisen hallituksen laittaneen lisää rahaa lapsiperheille.

– Ja se oli erinomainen saavutus hänen mielestään, ja edellisen hallituksen politiikkaa hyvin osoittaa. Kun koettiin, että jonnekin äänestäjien lepyttämiseksi tai muusta syystä on laitettava lisää rahaa, niin sinne laitettiin lisää rahaa.

Zyskowiczin mukaan koronaepidemia ja Ukrainan sota olivatkin hyviä lisämenojen syitä.

– Mutta tämän (Sanna) Marinin hallituksen, jonka edustajat nyt istuvat oppositiossa, sen arvovalinta oli juuri se, että aina laitetaan lisää rahaa kaikkeen – mutta ei tarvitse miettiä että miten se raha riittäisi. Ei tarvitse miettiä. Otetaan lisää velkaa. Ja sen jälkeen otetaan vielä lisää lisävelkaa, Zyskowicz kuvaili.

– Ja miksi otettiin jatkuvasti lisävelkaa? Sen vuoksi mitä juuri nyt näemme: on ikävää kun joudutaan tekemään ikäviä säästöjä. Ja niinpä edellinen hallitus ei niitä tehnyt, kun se on niin ikävää. On mukavampaa, kun voidaan laittaa lisää rahaa kaikkiin hyviin tarkoituksiin.

Kokoomusedustaja ihmetteli, että ”ja sitten täällä kehdataan arvostella, että nykyinenkin hallitus ottaa lisää velkaa”.

– On irvokasta että te, joilla ei ollut mitään ajatusta säästää käytännössä yhtään mitään yhtään mistään, te kehtaatte arvostella nykyhallitusta siitä että se ottaa lisää velkaa, kun se joutuu ottamaan lisää velkaa muun muassa sen vuoksi, että teidän ottamat valtavat velat nostivat Suomen korkomenoja tavalla, jota te ette silloin halunneet ottaa lainkaan huomioon, Ben Zyskowicz sanoi.

– Tehän kuvittelitte että raha on ilmaista, että aina saa lisää velkaa, eikä se maksa mitään.

Zyskowiczin mukaan tosiasia on, että valtion menoja on pakko säästää.

– Jopa demarit ovat sen jollain tasolla ja jollain tavoin ilmeisesti mieltäneet, koska he ovat esittäneet säästöjä valtion kokous- ja matkakuluista. No silläkö nämä sitten ratkaistaan, nämä miljardien huolet, kun valtion matka- ja kokouskuluista säästetään?

– Kun valtion menoista joudutaan säästämään, ei pystytä sivuuttamaan sosiaalisia tulonsiirtoja, koska ne ovat niin merkittävä osa valtion menoja.

Kukaan ei Zyskowiczin mukaan kiellä, että tämä vaikuttaa kielteisesti niiden ihmisten toimeentuloon, joiden toimeentulossa näillä sosiaalisilla tulonsiirroilla on huomattava merkitys. Edustajan mukaan nyt puheena olevilla indeksijäädytyksillä kuitenkin säästetään 400 miljoonaa euroa.

– Pikkasen enemmän kuin niillä kokouskuluilla mitä demarit osasivat esittää, hän ironisoi.