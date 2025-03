Ben Zyskowicz: Miten vasemmistoliitto puuttuu maahantulon väärinkäytöksiin?

Tiistaina eduskunnan täysistunnossa oli esillä ulkomaalaislain muuttaminen. Hallitus esittää muutoksia turvapaikkapuhutteluun, suojelua saavan alkuperämaahansa matkustamisen vaikutuksiin, karkottamispäätösten nopeuttamista ja puuttumisia turvapaikkamenettelyn väärinkäyttöön. Myös lumeliittoihin ja pakkoavioliittoihin puututtaisiin.

Sisäministeri Mari Rantasen (ps.) mukaan tavoitteena on kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten käsittelyaikojen lyhentäminen, turvapaikkatutkinnan ja maasta poistamisen tehostaminen sekä turvapaikkajärjestelmän väärinkäytön estäminen.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz reagoi istunnossa vasemmistoliiton Pia Lohikosken puheeseen, jossa Lohikoski totesi, että ”on tärkeätä, että väärinkäytöksiin puututaan”.

– Nyt kysyisin: mitkä ovat ne vasemmistoliiton konkreettiset ehdotukset, joilla turvapaikanhaussa ja ihmisten käännyttämisessä ja karkottamisessa ilmenneisiin väärinkäytöksiin puututaan? Eli kun nämä eivät kelpaa, millä hallitus niihin puuttuu, eivätkä muutkaan, niin kertokaa te vasemmistoliiton edustajat mitä ovat ne teidän konkreettiset ehdotuksenne, joilla näihin täysin kiistattomiin ja käytännön toiminnassa ilmenneisiin väärinkäytöksiin puututaan?, Ben Zyskowicz pyysi.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela vastasi Zyskowiczille.

– Voin iloksenne kertoa, että me olemme julkaisseet siirtolaispoliittisen ohjelman, kokonaisen ohjelman, vuonna 2020, missä puututaan nimenomaan niihin kysymyksiin, joihin tässä teidän lakiesityksessänne pyritään puuttumaan muun muassa sillä tavalla, että turvapaikkapuhuttelun pöytäkirjan tarkastaminen siirtyy hakijan vastuulle, Minja Koskela sanoi.

– Tämä kokonaisuus on sellainen, että kun turvapaikkapuhuttelu on yksi tärkeimmistä kansainvälistä suojelua koskevista hakemusprosessin vaiheista, on toki niin, että hakemusprosesseja tulee nopeuttaa, mutta ei selvityksen laadun kustannuksella, mihin tämä teidän esityksenne johtaa kiistämättä. Me olemme esittäneet muun muassa sitä, että kehitetään vastaanottovaiheessa tarjottavaa yleistä oikeudellista neuvontaa. Tämä on kysymys, jolla voidaan puuttua siihen, että nämä asiat voidaan käsitellä niiden edellyttämällä rauhallisuudella. Meillä on paljon keinoja siellä ohjelmassa. Olkaa hyvä, edustaja Zyskowicz, ja tutustukaa siihen ohjelmaan.

Ben Zyskowicz kysyi uudestaan, mitä keinoja vasemmistoliitto esittää väärinkäytöksiin puuttumiseksi.

– Koska tekään ette voi kiistää, että turvapaikka-asioissa on väärinkäytöksiä. Sain vastaukseksi, että teillä on siirtolaispoliittinen ohjelma ja siellä niitä on, Zyskowicz totesi.

– Voisitteko nyt kuitenkin – kun en ole teidän ohjelmaanne perehtynyt – kertoa edes yhden teidän uuden esityksen väärinkäytöksiin puuttumiseksi?

Minja Koskela vastasi, että ”on käynyt selväksi että edustaja Zyskowiczille on vaikea puolustaa näitä (vasemmistoliiton) esityksiä”.

– Mutta jos nyt puhutaan näistä esityksistä joita te olette tuoneet. Tässä (hallituksen) esityksessä vaikeutetaan perheenyhdistämistä nyt kolmella tavalla, ja hallituksen politiikasta kärsivät sotaa ja ihmisoikeusloukkauksia paenneet ihmiset ja vanhemmistaan erossa olevat lapset, Minja Koskela sanoi.

Zyskowiczin mukaan on hyvä estää erilaisiin turvapaikkaprosesseihin liittyviä väärinkäytöksiä.

– Ne väärinkäytökset ovat täysin ilmeisiä, kiistattomia. Valehdellaan ikiä, annetaan vääriä tietoja, haetaan uudelleen ja uudelleen hylsyjen jälkeen turvapaikkaa, ei lähdetä maasta pois vaikka ei ole laillista oikeutta oleskella maassa ja niin edelleen ja niin edelleen. Hallintovaliokunnassa olemme kuunnelleet käytännön viranomaisia ja näistä on hyvin paljon tietoa, Zyskowicz sanoi.

Hän toisti vasemmistoliitonkin sanoneen, että puolue pitää tärkeänä väärinkäytöksiin puuttumista.

– Sen vuoksi olen kysynyt vasemmistoliiton edustajilta, että mitä ovat ne keinot, joita te ehdotatte väärinkäytöksiin puuttumiseksi. Mutta ainakaan vielä en kyllä ole vastausta kuullut.

Pia Lohikoski vastasi Ben Zyskowiczille.

– Nähdäkseni tässä on jo useampi vastaus teille annettu. Mutta vastataan nyt vielä. Meidän mielestämme tulisi kehittää vastaanottovaiheessa tarjottavaa yleistä oikeudellista neuvontaa, se on yksi kehittämiskohde, Pia Lohikoski sanoi.

– Meidän mielestämme tulisi kehittää yksin tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden edustajajärjestelmää muun muassa rajaamalla sitä, kuinka monta lasta voi tällaisen edustajan vastuulla olla, jotta lapset saavat oikeasti asianmukaista apua.

Vasemmistoliiton Lohikosken mukaan useisiin hallituksen esittämiin tavoitteisiin on jo olemassa keinot, kuten kevennetty pöytäkirjan tarkastaminen.