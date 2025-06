Ben Zyskowicz: Miinasopimus oli Tarja Halosen ja Erkki Tuomiojan maailmansyleilyä

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz puhui eduskunnan täysistunnossa, jossa käsiteltiin ensi kertaa Ottawan miinasopimuksesta irtautumista.

– Näinä aikoina tässä salissa ja tässä massa puhutaan, valitettavasti, paljon maanpuolustuksesta, nyt miinoista, ja samalla käydään keskustelua muun muassa puolustusmäärärahoista. Haluan korostaa sitä, että näitä asioita ei valmistella siksi että valmistautuisimme sotaan, vaan siksi että onnistuisimme välttämään sodan, Ben Zyskowicz sanoi.

– Täällä on sanottu, että maailma on muuttunut niistä ajoista kun Suomi tähän sopimukseen liittyi. Tämä on tietysti totta. Mutta kuitenkin, sopimukseen liittyminen oli alun perinkin virhe.

– Se oli sitä (Tarja) Halosen ja (Erkki) Tuomiojan maailmaa syleilevää politiikkaa, jossa oman maan puolustustarpeet jäivät vähemmälle, Zyskowicz jatkoi.

Zyskowicz halusi kuitenkin todeta, että ”muiden kansanedustajien isänmaallisuuden epäileminen ei ole perusteltua”.