BBC sanoo Alexander Stubbin olevan USA:n presidentille läheisin johtaja Euroopassa

Britannian yleisradioyhtiö BBC sanoo tasavallan presidentti Alexander Stubbin olevan yksi Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpille läheisimmistä eurooppalaisista johtajista.

Asiasta kerrotaan Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin ja Trumpin tapaamista seuraavassa BBC:n juttuketjussa.

Zelenskyin ohella valkoisessa talossa järjestettävään tapaamiseen osallistuvat ainakin Britannian pääministeri Keir Starmer, Italian pääministeri Giorgia Meloni, Saksan liittokansleri Friedrich Merz, tasavallan presidentti Alexander Stubb, Ranskan presidentti Emmanuel Macron, Naton pääsihteeri Mark Rutte ja Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen.

Jutussa arvioidaan, että eurooppalaisista johtajista Starmer on Stubbin ohella kaikista parhaimmissa väleissä Trumpin kanssa.

BBC:n mukaan Britannian hallinnossa uskotaan, että Starmer pystyy toimimaan välittäjänä Trumpin ja Zelenskyin välillä.

Yhdysvaltain presidentti Trump, Ukrainan presidentti Zelenskyi ja Euroopan johtajat tapaavat tänään Washingtonissa kymmeneltä illalla Suomen aikaa. Euroopan maiden johtajien tavoitteena on välittää läsnäololla vahva viesti siitä, että Eurooppa tukee Ukrainaa.

Trump tapasi Venäjän presidentti Vladimir Putinin perjantaina Alaskassa. Tulevassa Washingtonin tapaamisessa keskustellaan todennäköisesti Alaskan huipputapaamisen annista, Venäjän aluevaatimuksista ja Ukrainan turvatakuista.

Ennen tapaamista Euroopan maiden johtajien kanssa Trumpin ja Zelenskyin on määrä tavata kahden kesken.