Bashar al-Assadin kaatuminen muuttaa vallan tasapainoa

Syyrian presidentti Bashar al-Assadin hallinnon kaatumisella on laajat seuraukset Lähi-idässä, arvioi BBC. Yhteensä Bashar al-Assad sekä hänen isänsä Hafez Assad ovat hallinneet maata viisi vuosikymmentä.

Iranille sen läheisen liittolaisen kaatuminen on takaisku, mikä heikentää myös sen muiden liittolaisten asemaa. Assadin hallitseman Syyrian kautta Iranin on onnistunut kuljettaa aseita Libanonissa toimivalle Hizbollahille, joka on kärsinyt tappioita sodassa Israelia vastaan etenkin viime kuukausina. Iranin liittolaiset ovat kärsineet tappioita muuallakin, mikä heikentää Iranin asemaa koko alueella.

Vaikka Assadin kaatuminen on Iranille tappio, monet ovat myös tyytyväisiä hallinnon vaihtumiseen. Israelissa Iranin ja sen liittolaisten heikentyvästä asemasta riemuitaan, sillä Iran nähdään maassa merkittävänä uhkana.

Arvioiden mukaan Assadin kaataneiden oppositioryhmittymien hyökkäys ei olisi ollut mahdollista ilman Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoganin myötämielisyyttä.

Hän oli painostanut Assadia neuvotteluihin jo jonkin aikaa, jotta Syyrian konfliktiin saataisiin diplomaattinen ratkaisu. Taustalla oli pyrkimys edistää syyrialaispakolaisten palaamista takaisin Syyriaan. Turkissa asuu ainakin kolme miljoonaa syyrialaispakolaista ja aihe on Turkille vaikea.

Epävarmuutta tulevaisuudesta luo kapinallisjoukkoja johtava Hayat Tahrir al-Sham -islamistijärjestö (HTS) ja sen tavoitteet. Se on pyrkinyt luomaan itsestään viime vuosina kuvaa nationalistisena järjestönä ja sen viestit ovat olleet sävyltään sovittelevia.

Järjestön juuret ovat kuitenkin al-Qaida -terroristijärjestössä ja sillä on väkivaltainen menneisyys. Vielä on epäselvää, mitä HTS suunnittelee tekevänsä hallinnon kaatamisen jälkeen.