Baarikulttuurin haukut ihmetyttävät – ”Suomalaisen ravintolan yllä on yhä syntinen pilvi”

Olutliitto ja Pienpanimoliitto ovat julkaisseet verkossa vastauksen Helsingin Sanomien kolumniin. HS ei julkaissut vastauskirjoitusta mielipidesivullaan.

HS:n kolumnissa vertailtiin suomalaista ja brittiläistä juomakulttuuria. Kolumnin kirjoittaneen toimittajan mielestä kotimainen juomakulttuuri on hirveä ja suomalaiset baarit tahmaisia päihtymispaikkoja, joihin lasten tuominen poikii lastensuojeluilmoituksen. Sen sijaan brittipubit saivat suitsutusta yhteisöllisyydestään.

– Kolumnista sai sellaisen vaikutelman, ettei hän ole juuri käynyt suomalaisissa anniskeluravintoloissa 2010–2020-luvulla. On selvää, että kolumnissa kärjistetään, mutta nykyistä suomalaista juomakulttuuria ja ravintolaelämää ei kolumnista tunnista, kirjoittavat Olutliiton puheenjohtaja Anikó Lehtinen ja Pienpanimoliiton puheenjohtaja Jyri Ojaluoma.

– Nykyään Suomi on täynnä korkeatasoisia anniskeluravintoloita, kiinnostavia olutpubeja, panimoiden hanahuoneita ja innovatiivisia baareja, joissa tuotevalikoima on laaja ja oheisohjelmaa runsaasti. Ne pystyvät kilpailemaan hyvin kansainvälisen tason kanssa. Mainettaan paremmissa lähiöpubeissakin viihdytään yhteisöllisesti, he korostavat.

Kirjoittajat muistuttavat, että suomalaisten alkoholinkäyttö on laskenut vuodesta 2007 lähtien, ja on nyt 8,3 litraa per henkilö (100 % alkoholia).

Suomalaisten alkoholin käyttö on alle Euroopan keskitason ja vähemmän kuin esimerkiksi kolumnin ihailemassa Isossa-Britanniassa. Iso-Britanniassa humalahakuinen juominen on yleisempää kuin Suomessa, jossa se on vähentynyt.

– Toki on edelleen ravintoloita, joissa alkoholia nautitaan runsaanpuoleisestikin, mutta samantyyppisiä paikkoja löytyy ympäri Eurooppaa, Britanniastakin.

Lehtisen ja Ojaluoman mukaan suurin osa Suomen anniskeluravintoloista ja baareista on nimenomaan ajanviettopaikkoja, joissa voi nauttia hyvistä juomista, tavata ystäviä, luoda uusia tuttavuuksia ja nauttia yhteisöllisyydestä, samalla kun nautitaan valvotusti ja laadukkaasti.

– Suomalaisen ravintolan yllä leijuu usein yhä mystinen “syntinen pilvi”, jonka näkee välillä median tai poliittisten päättäjien kommenteista. Tämä kieltolain aikana syntynyt käsitys on suuresti vanhentunut ja olisi alkoholikulttuurillemme hyvä, että tästä virheellisestä mielikuvasta päästettäisiin jo irti, he toteavat.