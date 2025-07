B-52 -pommikone oli lentää päin matkustajakonetta: ”Ei ollut ollenkaan hauskaa”

Matkustajakone suoritti ”aggressiivisen liikkeen” välttääkseen törmäyksen Yhdysvaltain B-52 -pommikoneen kanssa Pohjois-Dakotan osavaltion yllä, kertovat yhdysvaltalaiset mediat.

SkyWestin operoima lento 3788 oli noussut perjantaina ilmaan Minneapolisista ja lähestyi Minotin kaupunkia, kun lentäjä muutti nopeasti reittiään nähtyään toisen lentokoneen lähestyvän oikealta. SkyWestin lento oli saanut Minotin lentokentän lennonjohdolta lähestymisluvan, mutta nosti koneen korkeutta, kun toinen lentokone tuli näkyviin sen lentoreitillä, lentoyhtiö SkyWest tiedotti.

Minotin kaupungista hiukan pohjoiseen sijaitsee Yhdysvaltain ilmavoimien tukikohta. Samaan aikaan oli meneillään Pohjois-Dakotan suuri messutapahtuma, johon kuului B-52-koneen tai -koneiden ylilentonäytös. Minotin lentokentällä, jolle SkyWestin kone oli laskeutumassa, ei ole tutkaa lennonjohtotornissa.

Boeing B-52 Stratofortress on Yhdysvaltain ilmavoimien (USAF) pitkämatkaisen strategisen pommitusvoiman kulmakivi. Se on yksi maailman tunnetuimmista ja pitkäikäisimmistä sotilaskoneista. Se kykenee kantamaan jopa 32 000 kiloa aseistusta ja käyttämään muiden muassa AGM-86B-risteilyohjuksia, JDAM-tarkkuuspommeja ja ydinaseita. Se on tuhoisa laite myös, jos sen kanssa törmää toisella lentokoneella, kuten SkyWestin käytössä olevalla Embraer E175:lla.

The New York Timesin saamalla, matkustajan kuvaamalla videolla kuuluu, miten kapteeni kertoi tilanteesta matkustajille kun kone oli päässyt laskeutumaan.

— Lyhyesti: ei ollut ollenkaan hauskaa, kapteeni selitti.

— Näitte varmaan, että meitä lähestyi oikealta toinen kone. Lennonjohto kehotti minua kääntymään oikealle. Sanoin, että sieltä lähestyy toinen kone. Sitten he kehottivat kääntymään vasemmalle. En tiedä, kuinka nopeasti toinen lensi, mutta koska kyseessä oli sotilaskone, niin paljon nopeammin kuin me. Minusta tuntui turvallisimmalta kääntyä sen taakse, lentäjä kertoi matkustajille.

— Tein aggressiivisen liikkeen. Pahoitteluni, mutta onneksi me olemme turvassa. Ei ollut ollenkaan hauska päivä töissä. Kiitos ymmärryksestänne.

Kapteeni sai matkustajilta ansaitut aplodit.