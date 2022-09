Azerbaidzanin väitetään iskeneen useisiin venäläiskohteisiin Armeniassa

Azerbaidzanin asevoimien kerrotaan iskeneen useisiin venäläiskohteisiin Armeniassa. Asiasta on kertonut Twitterissä Armenian ulkoministeriön entinen tiedottaja Anna Naghdalyan.

Iskujen kerrotaan kohdistuneen Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n ajoneuvoihin ja rajavalvontapisteeseen. Venäläisten väitetään ”suorittaneen humanitaarista tehtävää sotatoimialueella”.

Armenian ulkoministeriön mukaan Venäjän johtama Kollektiivinen turvallisuusjärjestö CSTO lähettää tarkkailijoita maahan. Sotilasapua Venäjältä ei kuitenkaan ole nähtävästi ainakaan toistaiseksi tulossa.

Azerbaidzan iski Armeniaan maanantain ja tiistain välisenä yönä. Keskiviikkona kerrottiin, että Azerbaidzan on jo ehdottanut tulitaukoa ja kertonut olevansa valmis palauttamaan Armenialle noin sadan kaatuneen armenialaissotilaan ruumiit. Azerbaidzan on väittänyt iskeneensä Armeniaan ”estääkseen provokaation”. Molemmat valtiot ovat syyttäneet toisiaan tulituksesta.

❗Azerbaijan has struck multiple Russian targets in Armenia, including both FSB vehicles and an FSB border post (mentioned elsewhere) on Armenia's eastern border https://t.co/EMehiTYAv2

⚡Azerbaijan calls for a ceasefire and is ready to hand over bodies of ‘up to 100 Armenian servicemen who died as a result of the prevention of provocation against the territorial integrity of our country on 12–13 September of this year.’

