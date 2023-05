Ay-johtaja Silja Paavola: Raha ratkaisee sosiaalipalvelualan ongelmat

Yksityinen sosiaalipalveluala on ajautunut sopimuksettomaan tilaan, eikä sovintoa ole valtakunnansovittelijan toimesta vielä löydetty. Lähi- ja perushoitajaliitto Super on yhdessä Tehyn sekä Erton kanssa antanut lakkovaroituksen. Neuvotteluiden keskiössä on palkka ja työhyvinvointiin liittyvät kysymykset. Superin puheenjohtaja Silja Paavolan mukaan palkkatason korottaminen on ratkaisu sosiaalialan työpulaan.

– Olen aina sanonut, että jos lähihoitajan palkka on 3500 euroa, poliisivoimat on näyttämässä, että tässä on jono ja tästä tulette töihin, Paavola kertoo.