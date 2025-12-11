Verkkouutiset

Avioeron hakeminen helpottui. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Avioeroa voi hakea nyt netissä

  • Julkaistu 11.12.2025 | 09:43
  • Päivitetty 11.12.2025 | 09:43
Tuomioistuinvirasto on avannut uuden palvelun.
Tuomioistuinvirasto on avannut uuden OmaTuomioistuin-asiointipalvelun, jonka kautta voi tehdä avioerohakemuksen ja lähettää tuomioistuimelle viestejä ja vastaanottaa niitä.

Virasto kertoo tiedotteessaan, että avioerohakemus tehdään palvelussa jommankumman puolison kotikunnan käräjäoikeudelle. Hakemuksen voi tehdä palvelussa yksin tai yhdessä. Jos avioeroa haetaan yhdessä, tekee toinen puolisoista ensin hakemuksen ja toinen käy sen lähettämisen jälkeen asiointipalvelussa ilmoittamassa yhtyvänsä hakemukseen.

Asiointipalvelun voi ottaa käyttöön myös jo vireillä olevassa asiassa kirjautumalla palveluun ja ilmoittamalla prosessiosoitteekseen asiointipalvelun. Kun asiakas on ilmoittanut asiointipalvelun prosessiosoitteekseen, hän saa jatkossa sähköpostiinsa ilmoituksen siitä, että palveluun on saapunut uusi viesti.

Asiointipalvelusta voi käydä tarkastamassa harkinta-aikaan liittyviä määräaikoja. Myös toisen vaiheen avioerohakemuksen voi tehdä asiointipalvelussa sitten, kun harkinta-aika on kulunut.

Asiointipalvelun käyttö edellyttää, että asiakas voi käyttää vahvaa tunnistautumista. Asiointipalvelussa voidaan näyttää sellaiset avioeroasiat, joiden tietoihin on tallennettu asiointipalvelussa asioivan henkilötunnus.

Jos OmaTuomioistuin-palvelun käyttö ei ole mahdollista, voi avioerohakemuksen tehdä yhä esimerkiksi tuomioistuimet.fiverkkosivuilta löytyvää pdf-lomaketta hyödyntäen.

 

Uusimmat
