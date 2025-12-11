Avioeroa voi hakea nyt netissä

Tuomioistuinvirasto on avannut uuden OmaTuomioistuin-asiointipalvelun, jonka kautta voi tehdä avioerohakemuksen ja lähettää tuomioistuimelle viestejä ja vastaanottaa niitä.

Virasto kertoo tiedotteessaan, että avioerohakemus tehdään palvelussa jommankumman puolison kotikunnan käräjäoikeudelle. Hakemuksen voi tehdä palvelussa yksin tai yhdessä. Jos avioeroa haetaan yhdessä, tekee toinen puolisoista ensin hakemuksen ja toinen käy sen lähettämisen jälkeen asiointipalvelussa ilmoittamassa yhtyvänsä hakemukseen.

Asiointipalvelun voi ottaa käyttöön myös jo vireillä olevassa asiassa kirjautumalla palveluun ja ilmoittamalla prosessiosoitteekseen asiointipalvelun. Kun asiakas on ilmoittanut asiointipalvelun prosessiosoitteekseen, hän saa jatkossa sähköpostiinsa ilmoituksen siitä, että palveluun on saapunut uusi viesti.

Asiointipalvelusta voi käydä tarkastamassa harkinta-aikaan liittyviä määräaikoja. Myös toisen vaiheen avioerohakemuksen voi tehdä asiointipalvelussa sitten, kun harkinta-aika on kulunut.

Asiointipalvelun käyttö edellyttää, että asiakas voi käyttää vahvaa tunnistautumista. Asiointipalvelussa voidaan näyttää sellaiset avioeroasiat, joiden tietoihin on tallennettu asiointipalvelussa asioivan henkilötunnus.