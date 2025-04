”Avain sodankäynnissä”: Viro avasi droonikoulutuksen keskuksen

Viron puolustusministeriön Valtiollinen puolustusinvestointikeskus RKIK (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus) ilmoittaa avanneensa ensimmäisen miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien (UAS) koulutuskeskuksen Nurmsin kylään Keski-Virossa. Keskus on Koigin nurmilentokentän alueella.

Kolmikerroksisessa rakennuksessa on pinta-alaa 1300 neliömetriä sekä lennonjohtotornia muistuttava rakenne, josta on näkymät kaikkiin suuntiin. Rakennuksessa on luokkahuoneita, varasto, huoltoalueita sekä majoitus-, pesu- ja vapaa-ajan tiloja. Keskus tukee puolustusvoimien, aluepuolustusta tukevan Kaitseliitin (Suojeluliiton) ja Viroon asettuneiden liittolaismaiden yksiköiden droonivalmisteluja ja niihin liittyviä toimia operaatioissa ja harjoituksissa.

Keskuksen kehittämissopimus allekirjoitettiin Viron ja Luxemburgin puolustusministeriöiden välillä neljä vuotta sitten huhtikuussa 2021. Noin viiden miljoonan euron rakennuskustannukset maksoi Luxemburgin hallitus. Rakennuksen pystyttäneen Paide MEK AS -rakennusyhtiön johtokunnan jäsenen Jaanus Lohun mukaan suurin haaste oli rakentaa näin iso rakennus alusta loppuun paikalle, jossa ei ollut sähköä.

Viron puolustusministeri Hanno Pevkurin mukaan Nurmsin keskus on elintärkeä asevoimien miehittämättömien lentolaitteiden kykyjen kehittämiseksi tulevaisuuden taistelukentille. Se myös laajentaa Baltian maiden joukkojen koulutusmahdollisuuksia ja vahvistaa yhteistyötä ilmapuolustuksessa kumppanimaiden kanssa.

– Sota Ukrainassa on osoittanut, että droonit ja miehittämättömät järjestelmät ovat avain nykyaikaisessa sodankäynnissä. Droonit ovat tärkeitä Viron puolustuskykyjen kehittämisessä. Tämä kenttä kehittyy nopeasti, ja meidänkin täytyy edistää droonikoulutustamme. Olen iloinen, että Virolla on nyt oma UAV-koulutukselle omistettu keskus, totesi Pevkur.