Tämän takia auton ilmastointikin kannattaa aina huoltaa

Toimiva ilmastointijärjestelmä pitää kuljettajat sekä matkustajat viileinä ja matkanteon mukavana kuumina kesäpäivinä. Se ei kuitenkaan ole ainoa syy pitää ilmastointijärjestelmäsi hyvin huollettuna.

Tehokas ja luotettava ilmastointijärjestelmä voi rengas- ja autohuoltoketju Vianorin autohuollon päällikkö Pekka Alangon mukaan myös säästää rahaa ja parantaa ajoturvallisuutta.

Vianorin mukaan järjestelmä on suositeltavaa huoltaa kahden vuoden välein ja tarkastaa vuosittain, jotta se toimisi tehokkaasti. Ilmastointihuolto on säädeltyä, eli huollon voi tehdä vain asentaja, jolla on Tukesin myöntämä kylmäalan henkilöpätevyys.

– Säännöllinen ilmastointihuolto tukee moottorin suorituskykyä, sillä huonosti toimiva järjestelmä rasittaa moottoria tarpeettomasti. Jopa 10–15 prosenttia kylmäaineesta voi haihtua vuosittain, mikä lisää kompressorin kuormitusta ja polttoaineenkulutusta, Alanko sanoo tiedotteessa.

Säännöllinen huolto voi myös estää vikojen syntymisen.

– Järjestelmään päässyt kosteus voi aiheuttaa korroosiota, joka vahingoittaa osia, kuten kompressoria tai lauhdutinta, ja heikentää järjestelmän tehokkuutta. Pahimmassa tapauksessa ilmastointi voi lakata toimimasta kokonaan. On parempi maksaa pieni summa säännöllisestä huollosta kuin joutua myöhemmin tekemään kalliita korjauksia.

Mukavuus on Alangon mukaan myös liikenneturvallisuuteen vaikuttava asia.

– Kun lämpötila ja ilmankosteus ovat kohdallaan, voit keskittyä paremmin ajamiseen.

Alanko muistuttaa, että myös matkustamon raikasilmasuodatin kannattaa vaihtaa säännöllisesti. Tukkeutunut suodatin heikentää ilmanlaatua autossa.