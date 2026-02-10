Vinkeillä selviää hiihtolomasta ilman auton akkuongelmia

Talvilomaviikolla moni suuntaa Pohjois-Suomen hiihtokeskuksiin, joissa kovat pakkaset ja tavanomaisesta poikkeava auton käyttö saattavat aiheuttaa ongelmia.

Loman aikana autoa lämmitetään usein polttoainetoimisella lisälämmittimellä mökin pihassa puolisen tuntia ennen rinteeseen lähtöä ja saman verran laskettelukeskuksen parkkipaikalla ennen paluumatkaa takaisin mökille. Ajomatkalla vielä tyypillisesti lämmitetään istuimia, tuulilasia, rattia, takalasia ja peilejä omilla sähkölämmittimillään. Tästä koituu kuitenkin helposti ongelmia.

– Jos mökki on vaikka kymmenen minuutin matkan päässä hiihtohissin ala-asemasta tai hiihtoladusta ja ajomatkat ovat siten hyvin lyhyitä, niin hyvin suurella todennäköisyydellä akussa ei loppuviikolla sitten enää olekaan riittävästi virtaa auton käynnistämiseksi, varoittaa Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen tiedotteessa.

Kylmä akku ei vastaanota virtaa

Pakkaskeleihin liittyvä keskeinen autoiluhaaste on, että kylmä akku ei kykene vastaanottamaan laturin tai DC/DC-muuntimen tuottamaa virtaa. Vaikka auton moottoria ja sisätiloja esilämmitetään, ei sillä ole olennaista vaikutusta akun lämpötilaan.

Kun autoa lämmitetään polttoainetoimisella lisälämmittimellä, ottavat se ja lämmityslaitteen puhallin virtaa auton akusta. Lyhyellä matkalla kylmä akku ei kuitenkaan ehdi latautua juuri lainkaan. Näin ajaudutaan uudellakin akulla helposti tilanteeseen, että auto ei enää käynnisty.

Akkulämmittimestä apua

Erinomainen apu ongelmaan on jälkiasenteinen akkulämmitin, joita on sekä verkkovirtakäyttöisiä että auton omaa latausjärjestelmää hyödyntäviä. Tällaisten lämmittimien hinnat ovat tyypillisesti reilun satasen – toki päälle tulee lisäksi asennuskustannus. Lämmin akku kykenee varautumaan paremmin lyhyemmilläkin matkoilla, jolloin ongelmilta vältytään varmimmin.

– Vaikka autossa olisikin akkulämmitin, kannattaa välttää sitä, että ajetaan toistuvasti selvästi vähemmän aikaa kuin polttoainetoimista lisälämmitintä on käytetty. Kovien pakkasten aikaan kannattaa kytkeä myös erilaiset saatto- ja tervetulotoivotusvalot sekä sivupeilikoteloiden kääntötoiminto pois päältä sekä käyttää mukavuusvarusteita, kuten ratin- ja penkinlämmittimiä harkiten, Vesalainen ohjeistaa.

– Takalasin-, tuulilasin- ja peilien lämmittimet ovat turvallisuusvarusteita, joita on tietenkin syytä tarvittaessa käyttää. Niitäkään ei kuitenkaan kannata pitää turhaan päällä virtaa kuluttamassa silloin, kun todellista tarvetta ei käytölle enää ole.