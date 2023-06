Autoille tehty ilkivalta yleistyy juhannuksena

Juhannusliikenteessä eniten kasvavat riskit ovat torstaina peltikolarit ja pysäköintivahingot, eläinvahingot yöaikaan liikkuessa sekä ilkivalta juhannusrientojen yhteydessä. Asia selviää If Vakuutuksen vuosien 2018-2022 tilastoista.

Torstain menoliikenteessä liikennevahinkoja sattuu yli kolmannes enemmän kuin tavallisesti. Pysäköintivahingot puolestaan yleistyvät lähes 50 prosenttia.

– Lähtöstressi, kiire päästä perille ja ruuhka muodostavat liikenteessä huonon yhdistelmän. Tärkein vinkki onkin lähteä liikkeelle lomafiiliksellä, mutta varautuneena siihen, että joukossa on aina myös kuskeja, joilla on hieman liian kiire ja kova tilannenopeus, Peter Roselius If Vakuutukselta toteaa tiedotteessa.

Törmäysvahingot painottuvat nimenomaan torstaille. Vahinkojen määrässä ei näy piikkiä edes sunnuntain paluuliikenteessä. Sen sijaan eläinkolareita sattuu juhannuksen aikaan jopa 60 prosenttia enemmän, kuin tavallisesti.

Autoja ei juhannuksena juuri varasteta. Sen sijaan ilkivallan määrä kasvaa merkittävästi. Sitä tilastoidaan 60 prosenttia tavallista kesäkuista päivää enemmän.

– Alkoholilla on usein osuutta asiaan, sillä ilkivaltaa tapahtuu tyypillisesti baarien ja muiden illanviettopaikkojen läheisyydessä. Juhannuksena riskipaikkoja ovat esimerkiksi erilaiset festarit. Mahdollisuuksien mukaan kannattaa harkita, minne autonsa pysäköi, Roselius kertoo.