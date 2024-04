Autoilijoita moititaan: Koulujen lähellä kaahataan tahallaan ylinopeutta

Liikenneturvan loppuvuonna toteuttamassa kyselyssä on selvitetty kuljettajien suhtautumista nopeusrajoituksiin. Tulosten mukaan ylinopeus liian monelle tavoitenopeus.

Vähintään joka kuudes kuljettaja kertoi ajavansa hyvin usein tai usein ainakin 10 kilometriä tunnissa ylinopeutta riippumatta tien nopeusrajoituksesta tai siitä, ajetaanko taajamassa vai taajaman ulkopuolella.

Ylinopeuteen tähdätään myös koulujen läheisyydessä, joissa liikkuu paljon lapsia. Näillä taajama-alueilla nopeusrajoitus on yleensä 40 kilometriä tai 30 kilometriä tunnissa. Siitä huolimatta yli 15 prosenttia kyselyyn vastaajista kuljettajista kertoi kaahailevansa vähintään 10 kilometriä tunnissa ylinopeutta.

– Kun nopeutta on enemmän, muiden tiellä liikkujien ja vaaratilanteiden havaitsemiseen jää vähemmän aikaa. Kokeneinkaan kuljettaja ei voi ajaa fysiikan lakeja karkuun. Mitä korkeampi on nopeus, sitä pidempi on pysähtymismatka ja sitä suuremmat ovat törmäysvoimat. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kohdalla pienelläkin nopeuden nostolla on valtava merkitys, kertoo Liikenneturvan koulutusohjaaja Lari Mäkelä tiedotteessa.

Piittaamattomimmin ajonopeuteen suhtaudutaan, jos rajoitus on 80 kilometriä tunnissa. Neljäsosa kuljettajista kertoi tähtäävänsä kahdeksankympin tiellä vähintään nopeuteen 90 kilometriä tunnissa ja lähes kymmenesosa peräti satasen vauhtiin.

– Olemme taitavia pitämään omaa lievääkin ylinopeutta perusteltuna ja vaarattomana. Nopeusrajoituksilla on kuitenkin syynsä. Yksittäinen kuljettaja ei voi perustellusti määritellä itselleen muita korkeampaa rajoitusta. Jatkuva pyrkimys ajaa muita nopeammin haittaa myös liikenteen sujuvuutta, lisää ohitustarvetta ja pumppausliikettä liikennevirrassa, Mäkelä korostaa.

Liikenneturvasta moititaan autoilijoita siitä, että suhtautuminen ylinopeuteen on turhan sallivaa. Kyselyn mukaan esimerkiksi vain 30 prosenttia pitää vakavana liikennerikkomuksena sitä, jos taajama-alueella ajaa ylinopeutta yli 5 kilometriä tunnissa. Lievänä rikkomuksena sen kokee lähes joka toinen.

– Kun ylinopeus on enemmän sääntö kuin poikkeus, sen ongelmat eivät välttämättä konkretisoidu jokaisella matkalla. Kuitenkin kun tarkastellaan suomalaisten ajamia vakavia liikenneonnettomuuksia, ylinopeus on edelleen taustatekijänä isossa osassa tapauksia. Vauhdin nosto yhdistettynä pieneenkin ajo- tai arviointivirheeseen voi kostautua kohtalokkaana. Siksi yhteisten sääntöjen ja rajoitusten noudattaminen on tärkeää, Mäkelä sanoo.