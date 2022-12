Autoilija ohittaa suojatien eteen pysähtyneen poliisiauton – kortti hyllylle

Helsingin liikennevalvontatoiminnon johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein on jakanut Twitterissä uuden videon liikenteessä törttöilystä.

Jutun alta löytyvällä videolla poliisiauto pysähtyy suojatien eteen Helsingin Etelärannassa, jotta jalankulkija pääsee ylittämään suojatien. Kävelijä on ylittämässä tietä, kunnes joutuu pysähtymään väistääkseen viereiseltä kaistalta lähes päälle ajavaa autoa.

Laki on selkeä. Sen mukaan jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai valmistautuu menemään sille, on annettava esteetön kulku. Jos toinen ajoneuvo on pysähtynyt suojatien eteen, sitä ei saa ohittaa pysähtymättä, ellei ohittajan ja ohitettavan ajoneuvon väliin jää suojakoroketta tai vapaata ajokaistaa.

Kuljettajalle koitui seuraukset teostaan.

– Hetken kuluttua ohi ajaneen auton kuljettajaa kuulusteltiin epäiltynä törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Kortti hyllylle ja pöytäkirja syyttäjälle tuomioistuinkäsittelyä varten, Pasterstein sanoo tviitissään.