Aura Salla IL:ssä: Tuki datakeskuksille on tuki Kiinan ja USA:n suuryrityksille

Kokoomuksen europarlamentaarikko Aura Salla arvostelee Iltalehden haastattelussa hallituksen suunnitelmia houkutella suuryritysten datakeskuksia Suomeen uudella valtiontukiohjelmalla datakeskusten sähkönkäyttöön liittyvän verotuen poistuessa. Hän toivoo, että pohtisimme mitä voisimme tarjota kotimaisille ja eurooppalaisille yrityksille yhdysvaltalaisten ja kiinalaisten suuryritysten sijaan.

– Jos sitä (uutta valtiontukiohjelmaa) ei liitetä siihen, että eurooppalaiset ja suomalaiset yritykset hyötyvät siitä, ei ole mitään järkeä. Mieti, että annamme tukea kiinalaisille ja yhdysvaltalaisille teknologia-alan yrityksille. Siinä ei ole mitään järkeä, Salla sanoo.

Yhdysvaltalaiset suuryritykset Microsoft ja Google sekä kiinalainen Tiktok ovat ilmoittaneet yhteensä jopa miljardien datakeskusinvestoinneista Suomeen. Salla muistuttaa, että datakeskukset ovat käytännössä vain varastoja datalle. Suuria turvallisuuspoliittisia riskejä niissä ei kuitenkaan ole.

– Mutta se on typerää, että Suomi tarjoaa tällaiselle bulkki-infralle halpaa sähköä. Kannattaisi miettiä, että me tarjoisimme sen mieluummin eurooppalaisille yrityksille, hän toteaa.

Salla perustelee kantaansa sillä, että datakeskukset eivät rakentamisvaiheensa jälkeen ole kovin hyviä työllistäjiä. Ne pyörivät noin 50 työntekijän voimin valmistuttuaan. Hän myös muistuttaa keskusten käsittelemän datan kuuluvan Yhdysvaltain ja Kiinan lakien alle, jolloin tietoturvallisesti olisi parempi asia antaa mahdollisuuksia etenkin eurooppalaisille yrityksille, joilla on keskenään yhtenevät ja tiukemmat tietoturvaa koskevat asetukset.

Salla ymmärtää houkutuksen, kun kyse on suurista taloudellisista investoinneista. Hän kuitenkin huomauttaa, että datakeskusten kaltainen infra voidaan milloin hyvänsä siirtää myös muualle.