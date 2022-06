Atte Kaleva: Oikeus päästä Suomeen ei ole ihmisoikeus

Kokoomuksen kansanedustaja Atte Kalevan mukaan vasemmistopuolueet eivät tunnu ymmärtävän, että oikeus päästä Suomeen ei ole ihmisoikeus.

Hän viittaa viime viikolla eduskunnassa käytyyn keskusteluun rajavartiolain muuttamisesta.

– Venäjä ja sen vasalli Belarus (Valko-Venäjä) ovat jo käyttäneet massamaista turvapaikanhakua hybridivaikuttamisen välineenä, uhreja ovat ennen kaikkea ne henkilöt, joille on uskoteltu että he pääsevät Eurooppaan. Näiden uhrien auttaminen on tehokkainta, kun se tehdään ennaltaehkäisevästi.

Kalevan mukaan on varmistettava, ettei sama tapahdu Suomessa.

– On tehtävä kaikille täysin selväksi, että tarvittaessa Suomi laittaa rajan kokonaan kiinni ja keskeyttää turvapaikkahakemusten vastaanottamisen. Mitään oikotietä Eurooppaan emme siis tarjoa. Tarvittaessa raja pitää voida tilapäisesti sulkea ja turvapaikanhaku keskeyttää.