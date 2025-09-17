Atte Kaleva: En ole mikään ”ei-synnyttänyt vanhempi”, olen isä

Kokoomuksen kansanedustaja Atte Kaleva puhui eduskunnan täysistunnossa, jossa käsiteltiin kansalaisaloitetta termien äiti ja isä säilyttämiseksi lainsäädännössä, palveluissa ja yhteiskunnassa. Hän sanoi pitävänsä asiaa tärkeänä toisin kuin aiemmin puhuneet vihreät.

– Meidän yhteiskunnassa kyllä tällainen orwellilainen uuskieli on valtaamassa alaa. Olen kolmen lapsen isä, ja minäkin olen joutunut… naamani eteen laitettiin paperi, missä kysyttiin, että oletko tämän kyseisen lapsen ”synnyttänyt vanhempi” vai ”ei-synnyttänyt vanhempi” vai ”joku muu, mikä”, Atte Kaleva kertoi.

– No, minä raksitin sen ”joku muu” ja kirjoitin siihen kohtaan, että ”isä”. En minä ole ”ei-synnyttänyt vanhempi” tai ”siittäjä” tai lasten äidin, minun vaimoni ”kumppani”, vaan minä olen näitten lasten ”isä”.

Kansanedustajan mielestä ”tällaista on pyritty hämärryttämään yhteiskunnassa erilaisista syistä”.

– Suomen kielihän on hyvin sukupuolineutraali kieli sinänsä verrattuna kovin moniin muihin kieliin. Meillä ei ole erillisiä pronomeja miehille ja naisille, meillä on ”hän”, ja hyvin monessa asiassahan se täysin puoltaa paikkansa. Ei ole mitään tarvetta eritellä sukupuolen mukaan monessakaan tilanteessa sitä, kuka tämä henkilö on, mutta silloin kun puhutaan äitiydestä tai isyydestä, niin se on kyllä täysin paikkansa puoltavaa. Silloin on täysin selvä asia, että äiti on ”äiti” ja isä on ”isä”, hän totesi.

Atte Kalevan mukaan kyseessä on perinteisten perhearvojen rapauttaminen.

– Tämä orwellilainen uuskielihän nimenomaan koostuu siitä, että tehdään se uusi kieli niin vaikeaksi tai niin pelkistetyksi, että ei voida puhua näitä kiellettyjä ajatuksia, vaan ainoastaan sitä poliittisesti korrektiksi katsottua oikeaa totuutta. Siihen suuntaan tässä on oltu menemässä.